Nicola Gratteri “Mafia va combattuta a scuola”/ “Parlare a giovani non è tempo perso”

Il giudice e magistrato Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di “Orizzonte Scuola” per parlare dell’importanza di combattere la mafia incontrando proprio i ragazzi e le nuove generazioni a scuola, nell’ambito dell’ora di educazione civica, reintrodotta nei programmi di tutta Italia e che prevede la trattazione (anche) di questo argomento, che rappresenta ancor oggi una piaga dolorosa per il nostro Paese.

Nicola Gratteri/ "Riforma Cartabia non mi pare una rivoluzione. La prescrizione..."

Come ha sottolineato Gratteri, la migliore formazione da fare nei confronti delle nuove leve è quella di far conoscere loro le storie dei testimoni diretti di questa battaglia, spiegando loro “meccanismi, attività, trasformazioni delle organizzazioni criminali” e come invece la scuola “può contrastare la cultura malavitosa e illegale, orientando scelte di vita in grado di dare nuove prospettive e possibilità anche nelle situazioni e contesti più difficili”. Peraltro, il rappresentante di giustizia è uscito da poco in libreria con un volume scritto a quattro mani con Antonio Nicaso e intitolato “Non chiamateli eroi”, pubblicato da Mondadori, in cui vengono narrate le vite e i drammi vissuti dalle vittime della mafia.

“Di Maio incontrò Marco Mancini”/ Gratteri li presentò: “solo un saluto”. E Conte…

NICOLA GRATTERI: “PARLARE AI RAGAZZI NON È MAI TEMPO PERSO”

Nicola Gratteri, nell’ambito della sua videointervista concessa a “Orizzonte Scuola”, ha reso noto di avere iniziato ad andare nelle scuole quando ancora non lo seguivano le telecamere, perché ha sempre creduto nell’idea che andare a parlare ai ragazzi non sia mai tempo perso. Questi ultimi, secondo lui, devono avere dei punti di riferimento e, qualora non siano individuabili nella famiglia, vanno ricercati tra i docenti. “Io dico sempre agli studenti: ‘Cercate di trovare chi ancora si emoziona a insegnare, chi ancora avverte l’importanza dell’istruzione’ – ha aggiunto –. Per fare l’insegnante bisogna emozionarsi, bisogna sentire dentro di sé qualcosa che si vuole trasmettere”.

LOTTA ALLE MAFIE/ Gratteri: i processi non bastano, senza la scuola non si vince

Come sottolineato da Gratteri, i Governi che si sono succeduti non hanno investito nell’istruzione e i nostri insegnanti sono “i nuovi poveri, pagati meglio solo dei loro colleghi greci”. In una società consumistica, in cui si è valutati per quello che si ha e non per quello che si è, questo rappresenta un evidente ostacolo per l’educazione dei ragazzi, che individuano nelle firme d’alta moda e nelle auto di lusso i valori della vita, spesso trascurando la cultura. Fortunatamente, però, “ci sono giovani che sentono proprie queste vittime di mafia, che diventano soggetti da guardare come guida. Questa è la cosa più bella, il grande patrimonio che hanno lasciato in eredità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA