Nicola Ippoliti, ex fidanzato Soleil Sorge/ “Lei stava con un calciatore, con me…”

Soleil Sorge è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 2021. Tra gli ex fidanzati famosi di Soleil ci sono Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez. Il settimanale Di Più Tv, tuttavia, ha scoperto anche l’identità di un altro ex fidanzato dell’influencer. Lui si chiama Nicola Ippoliti ed è stato uno dei primi amori della concorrente del Grande Fratello Vip 2021.

Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge al GF Vip?/ "Avrei voluto incontrarti prima"

Come fa sapere il settimanale Di Più Tv, i due hanno avuto una storia quando lei aveva 19 anni e lui 22. All’epoca, Nicola lavorava come indossatore prima di laurearsi in Odontoiatria e protesi dentaria ed oggi è un medico molto apprezzato e lavora dividendosi tra il suo studio di Avezzano e quelli di Roma, Napoli e Milano.

Soleil Sorge: il siciliano Carlo è il fidanzato?/ Titolare di un'agenzia di eventi...

Nicola Ippoliti, pl’ex fidanzato di Soleil Sorge racconta dettagli della storia finita

Nicola Ippoliti e Soleil Sorge si sono conosciuti ad Avezzano. L’influencer, infatti, ha vissuto nella città abruzzese dopo i primi anni della sua vita trascorsi negli Stati Uniti. Ma cos’è successo tra Soleil e Nicola? A raccontarlo è quest’ultimo al settimanale DiPiù Tv.

“Lei stava con un calciatore che oggi è diventato un medico. La storia che aveva con lui e quella che stava iniziando ad avere con il sottoscritto si accavallarono, lei lo tradì e ci furono delle tensioni…”, ha spiegato l’ex della Sorge. La storia tra i due pare sia stata molto importante. Oggi, però, nella vita di Ippoliti c’è un altro amore così come in quella di Soleil che pare abbia un fidanzato siciliano che la sta aspettando fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2021.

Manila Nazzaro contro il bacio tra Soleil e Sophie al GF VIP/ "Baciare un'amica non è la normalità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA