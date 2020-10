Nicola Jane Williams, moglie Carolina Morace/ “Tutto è cominciato con una gaffe”

Nicola Jane Williams è la moglie di Carolina Morace ed è la donna che ha dato la forza a quest’ultima per non nascondersi più e fare coming out. Ex caclaitrice ed oggi allenatrice, Nicola Jane Williams, classe 1982, ha avuto una grandissima carriera sportiva ed oggi la sua strada si è incrociata con quella di Carolina Morace con cui, oltre alla vita privata, condivide anche la passione per lo sport. Un amore grande, importante e profondo nato da una gaffe come ha raccontato la stessa Morace in un libro confessione con cui ha fatto coming out. “Tutto è cominciato con una gaffe. A Tokyo, a un evento della Fifa”, ha fatto sapere la Morace che, ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno del 16 ottobre, è pronta a raccontare nuovi dettagli della splendida storia d’amore che sta vivendo.

NICOLA JANE WILLIAMS E L’AMORE CON CAROLINA MORACE

Dalla gaffe al vero amore il passo è stato breve. Nicola Jane Williams, con la sua presenza, ha dato a Carolina Morace la forza di vivere liberamente la propria vita privata che ha così deciso di rendere tutto ufficiale sposando Nicola. A fare la proposta di matrimonio è stata proprio la Morace che, ora, insieme alla moglie, sogna di formare una famiglia. Il sogno di Carolina e Nicola è avere una figlia. Un sogno che la coppia riuscirà a realizzare? La coppia, in realtà, è già una famiglia. Nicola, infatti, è già mamma di una bambina e, nel vedere il lato materno della moglie, Carolina Morace ha riscoperto il desiderio di realizzare anche il suo sogno di maternità. La coppia, dunque, riuscirà ad avere una figlia insieme?



