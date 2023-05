Nicola Lagioia, chi è/ Scrittore de “La ferocia” e “La città dei vivi”

Nicola Lagioia, chi è lo scrittore di Bari

Nicola Lagioia sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 12 maggio, di Oggi è un altro giorno. Lo scrittore renderà omaggio alla grande voce di Mina: Lagioia ha dedicato alla “Tigre di Cremona” una delle puntate del suo seguitissimo podcast “Lucy”. Nato a Bari nel 1973, Lagioia ha studiato al liceo scientifico e si è poi laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. L’esordio come scrittore risale al 2001 con il romanzo “Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza risparmiare se stessi)”.

Nel 2015 ha vinto il Premio Strega con il libro “La ferocia”: “La ferocia appartiene all’uomo in generale, è un istinto di prevaricazione che hanno tutti. La speranza etica che ho messo nel libro è proprio quella di dire: “Noi siamo capaci di sradicare questo sentimento”. Bisogna auto-sabotare la propria voracità per l’amore. Episodicamente noi riusciamo a farlo. Anche in un mondo complicato e duro come quello de La ferocia è possibile trovare una porta aperta”, ha spiegato lo scrittore, intervistato da Addio Gutenberg. Dal 2017 è direttore del Salone internazionale del libro di Torino.

Nicola Lagioia, il libro La città dei vivi

Nel 2020 Nicola Lagioia ha pubblicato “La città dei vivi”, con cui ha vinto il Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane, il Premio Leograndee il Premio Napoli. Il libro è una profonda ricostruzione dell’omicidio di Luca Varani, avvenuto a marzo 2016, da parte di Manuel Foffo e Marco Prato. “Ho impiegato più di 4 anni a scrivere questa storia. Il primo a raccogliere dati e a intervistare i protagonisti reali della vicenda, gli altri tre a raccontarla. E quando mi sono dato alla scrittura le cose hanno cominciato ad andare al loro posto. È come se la scrittura si fosse fatta corazza da palombaro. Protettiva. E quando ho finito di scrivere, la storia mi ha sputato fuori. Adesso ne sono un lettore come tutti gli altri”, ha racconto l’autore, come riporta IoDonna. Il libro diventerà una serie tv. Nicola Lagioia è sposato dal 2012 con la scrittrice Chiara Tagliafferi.

