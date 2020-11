Nicola Mazzitelli “Ho il Coronavirus”/ Assente a Uomini e donne dopo tampone positivo

NICOLA MAZZITELLI ASSENTE A UOMINI E DONNE PERCHE’ HA IL CORONAVIRUS

In molti in questi giorni si sono accorti dell’assenza di Nicola Mazzitelli a Uomini e donne e si sono chiesti il perché. Alcuni hanno pensato che il peggioramento della pandemia e i conseguenti lockdown avessero tenuto il cavaliere lontano dallo studio del programma ma, in realtà, non è così e a spiegarlo è proprio il diretto interessato che sui social rivela ai suoi fan e a chi gli ha chiesto novità, l’amata scoperta ovvero quella di essere positivo al Coronavirus. Il cavaliere ha raccontato di essere andato incontro ad una serie di sintomi fastidiosi e di essersi chiuso in casa perché risultato positivo al Covid 19: “Mi state chiedendo come mai sia sparito”, ha spiegato Mazzitelli in un video su Instagram, “Anche io ho il Covid. Ce l’ho da 11 giorni. Domani avevo il tampone, ma non lo farò perché ancora non sto bene. Lo farò forse la settimana prossima. Questo è il motivo della mia assenza sia dai social che dalla televisione. La situazione è critica. Nei prossimi giorni aspetteremo i risultati e decideremo cosa fare. Dobbiamo pensare a stare bene, mi sono allontanato anche da Instagram per pensare a me stesso. Ci sentiremo quando starò meglio!”.

DOPO 11 GIORNI STA ANCORA MALE E…

Il bel cavaliere calabrese che si era reso protagonista nelle prime settimane di programmazione conoscendo una serie di dame e uscendo con loro, in queste settimane si è dovuto assentare dalle registrazioni che, comunque, stanno andando avanti nel fine settimana mettendo in atto tutti i protocolli e i controlli del caso per pensare alla sicurezza di tutti. Al momento quindi niente cambierà per il programma ma per i fan di Nicola Mazzitelli sì visto che lui sarà assente per un bel po’ e, molto probabilmente, ormai fino alla fine dell’anno visto che presto Uomini e donne si fermerà per la pausa natalizia.





