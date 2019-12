Nicola Mazzocato/ “Quando pesavo 39 kg Maria lo aveva notato…” (Uomini e Donne)

Nicole Mazzocato di recente ospite di “Rivelo” con Lorella Boccia, ha confidato di essere arrivata a pesare 39 chili dopo la fine del dating show. Lei, come ben sapete, è stata la scelta di Fabio Colloricchio, ex tronista del trono classico che ha deciso di uscire fuori con lei e proseguire la loro frequentazione lontani dalle telecamere del programma. Il problema con il cibo, era stato “individuato” anche da Maria De Filippi, così come rivelato dall’ex corteggiatrice. Nicole, attualmente in Arabia Saudita per passare il Capodanno, ha comunque colto l’occasione per parlare con gli estimatori e chiacchierare con loro. “Come ho fatto ad arrivare a pesare 39 kg? Per delle pressioni che ricevevo in continuazione, sia dentro il programma sia esternamente. In realtà, se si va a vedere il giorno della scelta, Maria stessa lo nota. Il giorno della scelta pesavo 42 kg da un 46 kg. Soltanto, su di me, già un kg si vede. Ho un fisico abbastanza esile e se non mangio un giorno purtroppo dimagrisco e quindi si nota. Poi sono arrivata a 39 kg…”.

Nicole Mazzocato, dopo il programma il “baratro”

“In faccia ero praticamente uno scheletro”, prosegue Nicole Mazzocato, “Non avevo più gli zigomi, non avevo più niente. Infatti mi dicono che mi sono rifatta gli zigomi ora. Ma no, semplicemente sono ingrassata.” Concludendo, su chi le ha dato sostegno in quel periodo, ha dichiarato: “Mi ha supportata mia madre. Si era accorta del mio colorito che non era sano. In faccia ero gialla, e in più vedeva che c’era una magrezza che non era sana. Sono stata sempre molto magra ma non così. La psicologa ha poi fatto il lavoro più grosso, sono andata in terapia e dopo tre sedute stavo già veramente bene. Ne avevo proprio bisogno”. A Lorella Boccia, l’ex corteggiatrice aveva anche precisato: “Dopo la fine del programma sono stata sommersa da critiche e insulti che mi hanno fatto molto male. Ero entrata in un tunnel, non riuscivo più a capire il senso della mia vita (…) Vedevo le altre persone che mi descrivevano come un mostro. Ogni volta che arrivava un insulto, un commento negativo io accumulavo, accumulavo, accumulavo. Poi arriva un punto in cui come ogni persona scoppi, non ce la fai più”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA