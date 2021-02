Nicola Morra (M5s) indagato per le frasi su Jole Santelli/ “Diffamazione aggravata”

Nicola Morra indagato dalla Procura di Cosenza per le frasi pronunciate su Jole Santelli nel novembre 2020. Arrivano importanti aggiornamenti su uno dei fatti politici che più ha acceso lo scontro tra forze di colore opposto. L’esponente del Movimento 5 Stelle aveva infatti affermato: «Era noto a tutti che la Presidente della Calabria Jole Santelli fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c’era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev’essere responsabile delle proprie scelte».

Parole choc pronunciate appena un mese dopo il decesso dell’esponente di Forza Italia, con Nicola Morra finito immediatamente nel mirino del Centrodestra. Nonostante le numerose richieste di dimissioni, l’esponente M5s non ha mollato la poltrona di parlamentare e di presidente della Commissione parlamentare antimafia. Come evidenzia Il Fatto Quotidiano, il politico è stato querelato due volte, una a novembre ed una a dicembre, dalle sorelle di Jole Santelli. Dovrà rispondere dell’accusa di diffamazione aggravata e continuativa.

NICOLA MORRA INDAGATO PER LE FRASI SU JOLE SANTELLI

«Dopo due giorni dall’aver divulgato la notizia della prossima l’audizione del Dott. Palamara in Commissione Antimafia, apprendo da un’agenzia di essere indagato per diffamazione», la reazione di Nicola Morra, che ha poi definito «irrituale» l’ipotesi che le sue parole possano produrre una inchiesta con l’ipotesi di diffamazione aggravata e continuata. Soddisfazione da Forza Italia, così il deputato Giorgio Mulè: «L’apertura di un’indagine nei confronti di Nicola Morra con l’ipotesi di diffamazione a seguito della querela presentata da Paola e Roberta Santelli, sorelle della compianta Jole, consentira’ di valutare anche in sede giudiziaria quanto gravi, gratuite e offensive furono le parole del senatore nei confronti della defunta governatrice della Calabria», riporta Stretto Web.



