Nicola Morra, urla e insulti a centro vaccini Cosenza/ “Ira per suoceri da vaccinare”

Nicola Morra nella bufera: l’ex Movimento 5 Stelle, cacciato per il no alla fiducia a Draghi, sabato si è reso protagonista di una sfuriata incredibile al centro vaccini di Cosenza. Il motivo? La mancata somministrazione del farmaco ai suoceri. «Morra mi ha aggredito» la denuncia del dirigente della Asp cosentina, Mario Marino, ai microfoni di Adnkronos. E subito è scattata la bufera politica…

Vaccini Lombardia, Fontana cambia vertici ARIA/ Gestione a Poste: “chi sbaglia paga”

Secondo quanto ricostruito dai colleghi de La Stampa, due giorni fa Nicola Morra – accompagnato dalla scorta – ha fatto visita al centro vaccinale di Cosenza per contestare le modalità e i tempi della campagna vaccini. Ma non è finita qui: il presidente dell’Antimafia avrebbe chiesto a chi lo accompagnava di identificare i presenti, tra urla e insulti al personale sanitario…

Garavaglia: “turismo-edilizia contro licenziamenti”/ “Stop Sostegni, ora ripartire”

Nicola Morra, urla e insulti a centro vaccini Cosenza

«Urlava, urlava al punto che mi sono sentito male», ha confidato Marino ai microfoni di Adnkronos a proposito della sfuriata di Nicola Morra. Il dirigente Asl ha evidenziato di aver spiegato all’ex grillino che la campagna vaccinale è partita tramite la piattaforma informatica regionale, ma nonostante ciò ha continuato ad urlare: «Questo è sicuramente abuso di potere, ma credo che lo querelerò anche per interruzione di pubblico servizio, perché la sua “visita” ha interrotto il nostro lavoro». E ancora: secondo la ricostruzione di Marino, Nicola Morra avrebbe contattato il viceministro Sileri e il commissario della sanità calabrese Longo, «con i quali non credo abbia fatto una bella figura». Non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato: «Ho appena terminato un video, tra poco presumo di poterlo scaricare sulla mia pagina, perché non mi fido più di tanti giornalisti, quindi procederò in questo modo». Tantissime le reazioni politiche sul fatto, netto Matteo Salvini: «Morra si dimetta, da tutto. Solidarietà ai medici colpiti». Ricordiamo che Nicola Morra è attualmente indagato per le dichiarazioni fortemente offensive nei confronti della defunta Jole Santelli.

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ Lega sale al 23,6%, Pd al 18%. M5s: 70% vuole Conte leader

© RIPRODUZIONE RISERVATA