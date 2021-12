Nicola, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Lite con Tina: “Il colore dei capelli…”

Siparietto nello studio di Uomini e Donne, nella puntata in onda oggi, venerdì 17 dicembre, tra Nicola, un nuovo cavaliere del trono over. Nicola chiede di poter fare una rettifica rispetto alla precedente puntata non avendo gradito il commento sui suoi capelli. Nicola, così, ribadisce di avere un colore di capelli totalmente naturale. “Chi ha detto che hai i capelli colorati?”, chiede Maria De Filippi. “Gianni Sperti, Tina Cipollari e anche lei Maria”, risponde il cavaliere sorpreso.

La conduttrice, spiazzata dalla rivelazione, non ricordando di aver detto una cosa del genere, chiede di poter vedere il filmato. “Ho visionato me stessa. Ho detto che come le donne si colorano i capelli, anche gli uomini possono farlo, ma non ho detto che hai i capelli colorati”, spiega la conduttrice.

Tina Cipollari non crede che i capelli di Nicola sia naturali. “Ma chi vuoi prendere in giro? Hai 69 anni. Voglio fare la prova shampo”, sbotta la bionda opinionista che è convinta che il signora colori i capelli con una tinta. A togliere i dubbi è Ida Platano che, lavorando come parrucchiera, da esperta del settore, viene chiamata in causa di Maria De Filippi.

La dama accetta la sfida e, dopo essersi avvicinata al signor Nicola, controlla a fondo i capelli, compresa la radice, ed emana la sentenza. “Sono capelli colorati, non c’è ricrescita da tinta“, sentenzia Ida. Anche la spiegazione della Platano, però, non convince Tina.

