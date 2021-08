Nicola Panico papà: la fidanzata Francesca è incinta/ L’annuncio dell’ex Temptation

Nicola Panico, uno dei protagonisti più discussi della storia di Temptation Island, diventerà presto padre. Ad annunciarlo è lo stesso Nicola con un commovente video pubblicato sulla sua pagina Instagram. “L’emozione più grande di tutta la mia vita!(Grande 10 centimetri )”, ha scritto il calciatore nella didascalia che accompagna il video dell’ecografia del suo bambino. Un’emozione grande che l’ex protagonista di Temptation Island sta vivendo insieme alla fidanzata Francesca Parenti. “Sei la cosa più bella che indosso. Ti amo”, aggiunge ancora Panico dedicando delle dolci parole alla donna che ha conquistato il suo cuore e che gli sta regalando il dono più bello della sua vita.



Manuela Carriero a Temptation Island per vendicarsi di Stefano?/ Lei replica

Gli indizi della gravidanza di Francesca erano già circolati negli scorsi giorni quando Nicola, tra le storie di Instagram, aveva pubblicato una foto della fidanzata con un dolce pancino in primo piano. “Sei la mia vita”, aveva scritto il calciatore dando vita ad una serie di rumors. Oggi, però, è arrivata la conferma ufficiale da parte del futuro papà.

Manuela e Stefano, incontro alle nozze di Claudia e Ste/ Federica Cleo "Fastidio? No"

Nicola Panico futuro papà: nuova vita dopo l’addio a Sara Affi Fella

Una grande emozione per Nicola Panico che ha ritrovato l’amore accanto a Francesca Parenti dopo la fine della storia con Sara Affi Fella con cui aveva partecipato a Temptation Island. Dopo la fine di quella che è stata una lunga relazione, sia Sara che Nicola si sono rifatti una vita. La Affi Fella è felicemente innamorata del compagno Francesco Fedato da cui ha avuto un figlio mentre Nicola si sta godendo la gravidanza della compagna Francesca. Anche per Panico si tratta del primo figlio e l’emozione provata durante l’ecografia è stata davvero tanta come ha scritto sui social.

Claudia e Ste si sono sposati dopo Temptation Island/ Il video del sì e gli invitati

Per Nicola e Francesca, dunque, è iniziata ufficialmente l’avventura più bella della loro vita. Tantissimi, inoltre, i messaggi da parte di amici, colleghi e followers che continuano a seguirlo dopo la sua avventura nel villaggio di Temptation Island.





© RIPRODUZIONE RISERVATA