Nicola Panico sposa Francesca Parenti/ Proposta di nozze dell’ex di Sara Affi Fella

Nicola Panico e la sua compagna Francesca Parenti si sposano. L’ex calciatore, noto per aver partecipato alcuni anni fa a Temptation Island, lo ha annunciato su Instagram, pubblicando il video della proposta di matrimonio fatta alla sua fidanzata Federica Parenti. Approfittando del matrimonio a cui entrambi erano invitati, Nicola si è inginocchiato di fronte a Federica, chiedendole di sposarlo con tanto di anello.

Sara Affi Fella/ Uomini e Donne, Nicola Panico: "Grazie per tutto quello che state dicendo"

“Ho imparato subito ad amarti, a stimarti come DONNA, ti ho scelto come madre di mio figlio… non potevo non chiederti di sposarmi vita mia”, scrive Nicola Panico nella didascalia che accompagna il filmato della proposta. Ricordiamo che Federica, futura moglie di Nicola, è incinta. La coppia ha infatti annunciato di recente che saranno genitori del loro primo figlio.

Sara Affi Fella e Nicola Panico ancora insieme/ Foto, Lorenzo e Luigi dicono la loro sulla tronista

Nicola Panico, futuro papà e marito dopo la rottura con Sara Affi Fella

Nicola Panico sta vivendo un periodo indimenticabile che arriva dopo la turbolenta storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella. Oggi anche lei è mamma di un bambino ed è felice con un altro uomo. Nicola invece, solo poco tempo fa, ha annunciato la gravidanza della sua compagna. Il calciatore napoletano, 38 anni, aveva mostrato ai suoi follower l’ecografia del suo futuro bebè, annunciando che diventerà padre per la prima volta. Queste le sue parole: “Sei la cosa più bella che in dosso! Ti amo”, aveva scritto in dedica alla compagna Francesca. I due stanno insieme dal 2019, ad un anno di distanza dalla fine della storia d’amore tra Nicola Panico e la sua ex Sara Affi Fella.

Sara Affi Fella ha mentito?/ Foto, risponde alle dichiarazioni di Maurizio Napolano: “Mi fai schifo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Panico (@nicolapanico10)





© RIPRODUZIONE RISERVATA