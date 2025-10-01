Nicola Paolozza, ex sindaco di Baselice scomparso da agosto/ L'appello delle figlie: "Aiutateci a trovarlo"

IL GIALLO DI NICOLA PAOLOZZA: RICERCHE SOSPESE

Non ci sono ancora notizie di Nicola Paolozza, l’ex sindaco di Baselice che risulta scomparso dallo scorso agosto e su cui oggi riaccende i riflettori il programma “Chi l’ha visto?” che torna a occuparsene. Dopo due settimane di ricerche, queste sono state sospese, anche perché le squadre coinvolte non hanno trovato alcuna traccia del 70enne nelle aree dei boschi del Fortore.

Era la mattina dell’11 agosto quando Paolozza uscì di casa, come accadeva spesso: con sé si sarebbe portato un bastone e un secchiello, perché doveva raccogliere delle more nei boschi, ma nessuno di quegli oggetti è stato ritrovato. Non aveva i suoi documenti con sé, mentre il cellulare risultava irraggiungibile al momento della scomparsa.

L’unico elemento certo è quello raccolto dalle telecamere di videosorveglianza: alle 18 di quel giorno è stato ripreso in un negozio del paese mentre entrava per comprare dei guanti, avendo con sé proprio quel secchio che aveva portato con sé. Gli inquirenti non hanno escluso nessuna ipotesi finora, con due ipotesi, la prima dell’allontanamento volontario, la seconda del malore improvviso durante quell’escursione.

L’APPELLO DELLE FIGLIE DI NICOLA PAOLOZZA

In queste settimane è emerso anche il giallo della vacanza a Termoli per incontrare una donna conosciuta sui social, con qualcuno che ritiene di averlo visto il giorno dopo. Al momento di certo c’è che le ricerche ufficiali potranno riprendere solo se dovessero emergere nuovi elementi. Nel frattempo, le figlie Francesca e Alessandra chiedono aiuto per trovare il padre. Anche se le ricerche sono state sospese a fine agosto, l’attenzione sul caso del padre non è venuta meno, infatti hanno deciso di coinvolgere il programma Rai.

Nicola Paolozza da tempo non rivestiva più incarichi pubblici, infatti negli ultimi anni la sua vita era molto semplice. Le incognite restano tante, con gli inquirenti che devono anche ricostruire precisamente la rete di contatti dell’uomo prima della sua scomparsa, un caso che è ancora da decifrare e su cui potrebbero essere rivelate nuove informazioni in occasione della nuova puntata di “Chi l’ha visto?“.