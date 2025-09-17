La scomparsa di Nicola Paolozza, a Chi l'ha Visto? la testimonianza dell'amico Leonardo: "Doveva incontrare una donna conosciuta online"

La scomparsa di Nicola Paolozza, il 69enne ex sindaco di Baselice di cui si sono perse le tracce da oltre un mese, sarà al centro della nuova puntata di Chi l’ha Visto?. La trasmissione che ha rinnivato ogni settimana gli appelli per cercare di rintracciare l’uomo, sta indagando anche sulle ipotesi che potrebbero spiegare il mistero, dall’allontanamento volontario al malore improvviso durante il tragitto, fino ad una nuova tesi che potrebbe ora subentrare nell’inchiesta.

Carlo Mortilli: 27 anni dopo l'omicidio la svolta/ Il DNA del terzo uomo è di Alessandro Galletta

A partire dalle testimonianze fornite da chi lo conosceva infatti, sono emersi alcuni dettagli in merito ad un presunto incontro, che sarebbe avvenuto nei giorni precedenti la sparizione. Come ha raccontato l’amico Leonardo, Nicola da qualche tempo aveva conosciuto una donna online, che poi avrebbe dovuto incontrare a Termoli. “Parlava di una donna francese che vive a Firenze, mi aveva mostrato anche delle foto“, ha spiegato, aggiungendo anche di averlo accompagnato in città per quella che doveva essere una breve vacanza dalla quale però l’uomo era tornato abbastanza turbato.

Femminicidio Alessandra Matteuzzi, Cassazione conferma ergastolo all'ex Padovani/ "Finalmente giustizia"

Scomparsa di Nicola Paolozza, l’amico Leonardo: “Lo accompagnai a Termoli ad incontrare una donna conosciuta online”

Chi l’ha Visto? indaga sulla scomparsa di Nicola Paolozza, il pensionato che è stato visto per l’ultima volta a Baselice mentre percorreva un sentiero il pomeriggio dell’11 agosto e di cui subito dopo si sono perse le tracce. Secondo l’importante testimonianza dell’amico Leonardo, una delle chiavi per risolvere il mistero potrebbe essere nel presunto incontro a Termoli con la donna conosciuta online, che solleverebbe dubbi sulle circostanze facendo temere che il 69enne possa essere stato vittima di una truffa romantica o di un inganno.

Scomparsa di Elena Vergari, spunta lettera anonima: "È stata uccisa"/ Il documento inedito a Chi l'ha Visto?

Dopo il rientro a casa dalla breve vacanza, come ha raccontato il conoscente, era cambiato, tanto da arrivare a chiedere anche soldi senza fornire spiegazioni. “Eppure era partito con una somma sufficiente di denaro“, ha aggiunto Leonardo, ricordando di essersi anche preoccupato proprio perchè non era più lo stesso. Ora con questi elementi si potrebbe aprire una nuova pista, che prenderà in esame proprio l’identità misteriosa di quella figura femminile che su internet si era presentata come un’imprenditrice francese.