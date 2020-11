Nicola Pietrangeli a Tu sì que vales/ “Maria De Filippi a tennis? È una belva!”

“Il più grande tennista italiano di tutti i tempi.” È con queste parole che Nicola Pietrangeli viene introdotto nello studio di Tu sì que vales. Oggi 87enne, Pietrangeli è ricordato per le sue importanti gesta sportive che vengono rammentate anche in studio: “2 volte campione agli internazionali d’Italia, 2 volte campione al Roland Garros, ha conquistato la Coppa Davis nel 1976, record mondiale di 164 partite giocate in coppa Davis, record mondiale di 120 vittorie in coppa Davis, record di 66 tornei vinti in carriera, l’unico tennista italiano nella Hall of Fame”, ricorda infatti un filmato introduttivo. Questa sera Nicola non è in Tv per mostrare le sue doti nel tennis ma per far vedere ai quattro giudici quanto, invece, sia divertente.

Nicola Pietrangeli piange a Tu sì que vales: “Grazie per il buonumore che ci donate”

Nicola Pietrangeli un ospite speciale di questa nuova puntata di Tu sì que vales. Si presenta fuori gara ma desideroso di strappare a giudici e pubblico qualche risata grazie al suo talento di barzellettiere. E non manca una battuta su Maria De Filippi, grande appassionata e giocatrice di tennis: “Maria? A tennis è una belva!” Poi, prima di lasciare lo studio, dedica due parole sentite e toccanti proprio a giudici e conduttori: “Ci date davvero tanto buonumore e io sono contento di aver partecipato anche così poco, così potrò dire che ho dato un poco anch’io!” Travolto dagli applausi, Nicola lascia il palco tra le lacrime.



