Nicola Pietrangeli è morto oggi all'età di 92 anni, è stato sposato con Susanna Artero e dal loro amore sono nati i figli Marco, Giorgio e Filippo.

Nicola Pietrangeli è morto oggi, lunedì 1 dicembre 2025, dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia. Nel mondo del tennis ha conquistato un successo pazzesco in passato, al Roland Garros nel 1959 è stato il primo italiano a vincere uno Slam, si aggiudicò la vittoria anche l’anno successivo. Tantissimi sono i premi vinti nel corso della sua importante carriera, tra questi è stato nel 1976 il capitano della prima Coppa Davis vinta dall’Italia, ha vinto per ben due volte gli Internazionali d’Italiae molto altro ancora.

L’ex tennista riusciva sempre a catturare l’attenzione, oltre che per il suo talento anche per la sua sfera sentimentale. Nicola Pietrangeli ha avuto molte relazioni, alcune molto importanti, come quella con la moglie Susanna Artero. Erano entrambi molto giovani quando scattò la scintilla tra loro, lui aveva 21 anni mentre lei ne aveva 18. Il loro rapporto ha affrontato molte turbolenze, soprattutto a causa dei tradimenti da parte di entrambi. Dal loro amore però sono nati tre figli: Marco, Giorgio e Filippo.

La vita privata di Nicola Pietrangeli: il rapporto con la moglie Susanna Artero e i loro tre figli

Dopo molti alti e bassi l’ex tennista e la moglie Susanna Artero decidsero di dirsi addio, fu lei a lasciarlo dopo quindici anni di matrimonio. Lui aveva provato a convincerla a restare insieme ma fu inutile, in una passata intervista ci aveva tenuto a precisare che non era stato l’unico a tradire, anche l’ex moglie lo aveva tradito con un uomo più giovane. Aveva poi rivelato che dopo quarant’anni continuava a pagarle gli alimenti.

Era speciale il rapporto di Nicola Pietrangeli con i suoi figli, un legame diventato ancora più forte quando lasciò il tennis. In passato il figlio Filippo lo ha definito un padre generoso e meraviglioso, sempre pronto a sostenere i suoi figli. Anche Giorgio ha dedicato la sua vita allo sport come suo padre, aveva però scelto il surf e negli anni Ottanta è stato uno dei primi campioni italiani ai Mondiali del 1998 a Portorico. Il secondogenito dell’ex tennista è morto a luglio del 2025 dopo aver lottato per anni contro un tumore.

