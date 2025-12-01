Nicola Pietrangeli, addio a un grande del tennis italiano: ancora oggi è il più vincente nel nostro Paese.

NICOLA PIETRANGELI, IL PRIMO GRANDE DEL TENNIS ITALIANO

La morte di Nicola Pietrangeli è una notizia che, se anche non arriva come un fulmine a ciel sereno (aveva 92 anni), lascia un grande vuoto dentro: oggi magari le vittorie di Jannik Sinner hanno reso “normale” il fatto di avere un tennista italiano dominante, c’è stato invece un periodo in cui era tutt’altro che scontato.

Parliamo di un’epoca quasi pionieristica: pensate, il primo titolo Slam di Nicola Pietrangeli è arrivato nove anni prima dell’era Open, ovvero la grande rivoluzione grazie alla quale anche i tennisti già professionisti hanno potuto avere accesso ai tornei che realmente contavano.

Ripetiamo: oggi è un discorso quasi antesignano, ma recuperando qualche biografia o “saggio” storico sull’argomento ci renderemo conto di come in realtà ai tempi fosse un problema non da poco. Insomma, Nicola Pietrangeli ha giocato prima di quell’epoca, o comunque a cavallo dei tempi: quando amatori e professionisti si sono fusi, lui aveva già 35 anni e, anche se ha giocato per altre sei stagioni come singolarista (nove come doppista), la sua epopea è precedente alla citata era Open.

Tanto per chiarirci: le cronache riportano che abbia raggiunto il numero 3 del ranking mondiale, ma ai tempi le classifiche non erano prodotte dai calcoli a computer quanto da un pool di giornalisti e addetti ai lavori che dicevano la loro e la mettevano a confronto con gli altri (qualcuno direbbe che fosse meglio così: opinioni, ma questo è quanto).

IL LASCITO DI NICOLA PIETRANGELI

Di sicuro Nicola Pietrangeli, nato a Tunisi da padre abruzzese e madre russa, che ha imparato l’italiano solo una volta trasferitosi nella Penisola, è stato per anni il più forte tennista di casa nostra mai apparso sulla scena: per 64 anni, cioè fino a quando Jannik Sinner ha vinto gli Us Open, è rimasto l’unico azzurro capace di vincere almeno due Slam nel singolare, per primo si è preso un Major (ed è anche stato il primo finalista Slam dai tempi di Giorgio De Stefani, parliamo di 1932) e solo Adriano Panatta ha replicato, anch’egli al Roland Garros, ma fermandosi a un titolo. Stiamo parlando di un giocatore che ha vinto 44 titoli Atp: per dire, Panatta si è fermato a 10.

Purtroppo, negli ultimi anni è entrato nella narrativa dalla parte sbagliata, causa alcune dichiarazioni su Jannik Sinner che lo hanno fatto passare per un nostalgico dei suoi successi; a dire il vero, aveva poi corretto il tiro sostenendo che per battere l’altoatesino servissero due Novak Djokovic, ma ad ogni modo noi preferiamo ricordarlo per il giocatore che è stato, ovvero un campione in un periodo oscuro del tennis (oscuro perché poco conosciuto, quando questo sport era ancora considerato d’élite) e che certamente ha contribuito ad aprire la strada a chi è venuto poi. Lo ha fatto anche direttamente.

LA VITTORIA IN COPPA DAVIS

Impossibile dimenticare il suo ruolo come capitano non giocatore di Coppa Davis, con lui in panchina la nazionale ha vinto la storica insalatiera del 1976, rimasta l’unica per 47 anni prima del tris degli ultimi tre anni. L’anno dopo tornò in finale ma emersero i problemi: che Pietrangeli fosse un personaggio non troppo accomodante era noto già allora, fu licenziato dal suo ruolo per motivazioni extra sportive non prima di aver litigato, di fatto, con tutta la squadra. Resta il lascito come tennista: quando parliamo di Nicola Pietrangeli ci riferiamo senza ombra di dubbio a uno degli italiani più influenti che lo sport abbia conosciuto, un giocatore senza il quale il tennis di casa nostra non sarebbe quello di oggi e questo ci sentiamo di affermarlo a gran voce. Per tanti anni nessuno è riuscito a ripercorrere i suoi successi; adesso ci godiamo Jannik Sinner e tutti i suoi connazionali, senza mai dimenticare chi è venuto prima di lui, soprattutto se si chiama Nicola Pietrangeli.