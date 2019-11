Nicola Pietrangeli/ “Mi chiesero di posare nudo. Con Licia Colò…” (Vieni da me)

Nicola Pietrangeli, il più grande tennista italiano di sempre, apre i cassetti della sua vita a Vieni da me. Ha raggiunto i suoi risultati migliori a Wimbledon e, ai microfoni di Caterina Balivo, ricorda i momenti più belli della sua carriera sportiva. Di fronte alla foto di squadra con alcuni suoi compagni dell’epoca, il tennista svela di aver ricevuto anche un’importante offerta non sportiva. “In Australia, l’equivalente di Playboy femminile, ci chiese di posare nudi” – racconta Pietrangeli – “ci hanno offerto anche dei soldi. Poi hanno offerto la cosa a me e Panatta, ma niente anche perchè non si poteva”, spiega. Dai cassetti, Caterina Balivo tira fuori una corona perchè si diceva che uscisse solo con le principesse. “Era inserito nella dolce vita e una volta andò anche a cena con Sean Connery. “Non sono mai stato un arrampicatore sociale e mi ha fatto bene anche perchè non c’erano soldi” – spiega. Poi aggiunge: “io e Sean connery siamo entrati in un ristorante dove un cameriere italiano ha ricosciuto me e non Sean che poi, un’altra volta mi ha detto: stavolta riconoscono prima me perchè siamo in un ristorante scozzese”, svela.

NICOLA PIETRANGELI: “IL MIO RAMMARICO E’ NON AVERE UNA FIGLIA FEMMINA”

Nicola Pietrangeli ha avuto una moglie, Susanna, dalla quale ha avuto tre figli maschi Marco, Filippo e Giorgio. Diversamente dai pettegolezzi, il tennista svela di non aver assolutamente sposato una donna nobile. “Siamo stati insieme 18 anni”, spiega il tennista che poi svela di avere un unico rammarico nella sua vita ovvero quello di non aver avuto una figlia femmina. Dopo la fine del matrimonio, Pietrangeli ha avuto una storia con Licia Colò: “siamo stati insieme 7 anni di cui cinque di convivenza”. Caterina Balivo porta l’attenzione sulla differenza d’età: “questo è un mio difetto”, commenta Pietrangeli. “Sei single adesso?“, chiede la conduttrice. “Sì sono single da due mesi. Mi ha lasciato dopo quattro anni. Sono sempre stato lasciato”, confessa. “Che problemi hai?”, chiede ancora Caterina. “Provare per chiedere”, risponde con ironia il tennista.

