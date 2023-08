Nicola Pietrangeli non dimentica Licia Colò/ “Spero che torneremo insieme, ho voglia di lei”

Nicola Pietrangeli e le donne della sua vita: la confessione

Sono importanti, ognuna a modo suo, le donne che hanno attraversato la vita di Nicola Pietrangeli. Ma ce n’è una in particolare al quale il grande campione italiano è rimasto particolarmente affezionato: Licia Colò. Il tennista, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha ripercorso la sua straordinaria carriera e ha anche tracciato un bilancio della sua vita sentimentale, piuttosto movimentata. «Ho avuto quattro donne importanti, che mi hanno lasciato. Mi è rimasto il gatto Pupina 2“, ha ammesso.

Tra queste donne importanti, c’è sicuramente la madre dei suoi figli: «Mia moglie Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. In realtà non è vero, al limite le ho messo le corna, che è ben diverso. La seconda, Lorenza, se n’è andata via perché voleva il matrimonio, io no. L’ultima, Paola, mi ha mollato da pochi mesi. Desiderava convivere, io no. Nel mio appartamento non c’è spazio, dove li mettevo i suoi vestiti?».

Nicola Pietrangeli non dimentica Licia Colò: “Una parte di me spera che…“

Tuttavia Nicola Pietrangeli non dimentica affatto Licia Colò, una delle donne più importanti della sua vita e da poco tornata single, in seguito al divorzio dal marito Alessandro Antonino. Il tennista italiano ha avuto una relazione con la conduttrice televisiva dal 1987 al 1994, e più volte si è chiesto come mai la loro relazione sia finita: «Avevo perfino accettato di vivere con lei a Casal Palocco. La nostra storia è durata sette anni. E non ho mai capito perché sia finita“.

Di recente, però, ci sarebbe stato un riavvicinamento. E il tennista avrebbe addirittura invitato la Colò alla festa di compleanno per i suoi 90 anni, che celebrerà l’11 settembre, ricevendo risposta affermativa: “Le ho mandato personalmente l’invito alla mia festa, su WhatsApp. Ha scritto subito “Sìììì”, con faccine e cuoricini. Una parte di me spera ancora che torneremo assieme. Non ho paura di rimanere da solo. È che ho voglia di Licia». Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due, dopo la breve relazione a cavallo degli anni ’90?

© RIPRODUZIONE RISERVATA