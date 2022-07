Nicola Piovani/ “Il Sangue e la parola? Un sentimento che non si può esprimere”

Nicola Piovani su Rai3 con “Il sangue e la parola”

Nicola Piovani, il maestro Premio Oscar, torna in tv per un evento davvero eccezionale. Il compositore e maestro, infatti, eseguirà venerdì 22 luglio 2022 in diretta su Rai3 la cantata “Il sangue e la parola” tratta dalle Eumenidi di Eschilo, in diretta da Piazza del Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Proprio l’artista alla vigilia del grande giorno ha dichiarato: “Il sangue e la parola è il tentativo di condividere con il pubblico una commozione non verbalizzabile, un sentimento che a parole non si può esprimere, e che forse con la musica, con il canto si può in parte trasmettere”.

Per l’occasione il maestro premio Oscar l’ha composta su testo di Paola Conti tratto liberamente dalle Eumenidi, dalla Costituzione italiana e dai lavori preparatori dell’ assemblea costituente. Il tema portante della cantata riguarda la vittoria del dialogo sulla violenza, della giustizia sulla vendetta, della pace sulla guerra. Si tratta di una idea nata una decina di anni fa dalla rilettura dell’Orestea di Eschilo.

Nicola Piovani: “Il sangue e la parola? Emozionante per me scoprire come certi temi”

La cantata de “Il sangue e la parola” di Nicola Piovani è basata sul testo tratto dalle Eumenidi di Eschilo, dalla Costituzione italiana e dai lavori di preparazione dell’Assemblea Costituente. Nella terza tragedia, il drammaturgo greco antico parla dei principi della civiltà del diritto. “Mi ha molto colpito – ha detto Piovani – “la vicinanza di pensiero che c’era fra i discorsi di Atena nelle Eumenidi e i carteggi dei padri costituenti del dopoguerra. Era emozionante per me scoprire come certi temi, certi valori siano stati proclamati venticinque secoli fa da Eschilo, in teatro. E mi impressiona pensare a quanti anni ci sono voluti perché quei principi trovassero in parte attuazione nella nostra civiltà”.

Il premio oscar per il film “La vita è bella” di Roberto Benigni sarà sul podio per dirigere l’orchestra e il Coro del teatro dell’ Opera di Roma, i due soprano Maria Agrestra e Maria Rita Combattelli e Andrea Pennacchi voce recitante.











