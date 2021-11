Nicola Pisu “Ancora preso da Miriana Trevisan”/ “Al GF Vip ho perso 10 chili”

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, in collegamento dalla porta rossa del Grande Fratello Vip, Nicola Pisu è tornato a parlare del flirt con Miriana Trevisan. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha ammesso di essere ancora legato a lei: “Le voglio bene, ho ancora dei sentimenti verso di lei, è normale, non posso negarlo.” In studio il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha però ricordato che a lui Nicola ha dato una versione dei fatti differente: “Tu hai detto che tu hai chiuso per tutta la vita con Miriana perché si è comportata come non ti saresti aspettato”. Nicola ha però ribattuto: “Io parlo di sentimenti, uno può chiudere ma può continuare a provare dei sentimenti. Io sono ancora preso, non sono un computer, una macchina che può dire stop.”

Nicola Pisu ancora legato a Miriana Trevisan ma chiarisce: “È un capitolo chiuso”

Nicola Pisu continua a provare dei sentimenti per Miriana Trevisan ma definisce il loro un rapporto chiuso, visto anche il rifiuto da parte dell’ex ragazza di Non è la Rai. “Io sono sempre molto chiaro e diretto, non giro intorno alle cose. Sono stato deluso dal suo comportamento.”, aggiunge Nicola, che poi torna a scusarsi anche a Pomeriggio 5 per la frase infelice detta a Miriana durante le nomination. Infine svela di essere dimagrito nella Casa: “Ho perso 10 chili ma non per Miriana, perché stavo a dieta.”, ha tenuto infine a precisare.

