Tutto su Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani

Nicola Pisu è il figlio di Patrizia Mirigliani, nato dal matrimonio tra la patron di Miss Italia e l’imprenditore Antonello Pisu. Nicola è cresciuto sotto le luci dei riflettori per il lavoro della madre ma non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo fino a quando non ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip raccontando quello che è stato il periodo più brutto della sua vita a causa dei problemi di tossicodipendenza. Dopo aver frequentato l’università romana Lumsa, laureandosi in marketing e comunicazione, ha svolto diversi lavori ma la sua vita è stata segnata dalla tossicodipendenza che è riuscito a superare grazie all’aiuto di mamma Patrizia.

“Ero dipendente dalla coca. Tutto è iniziato che ero un ragazzo e poi le cose sono peggiorate. Ho fatto cose brutte anche in casa a mia madre che ci tiene tanto che io stia qui e racconti la mia storia, in modo che forse possa essere da esempio a chi adesso vive i problemi che ho affrontato io in passato“, ha raccontato durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Nicola Pisu e la fidanzata Barbara Lorini

Superati i problemi di droga, Nicola Pisu ha ripreso in mano la propria vita e ora ha trovato anche l’amore accanto a Barbara Lorini, 39enne madre di una bambina di 12 anni.“Quando ci siamo conosciuti, attraverso Instagram, a causa del passato di Nicola, inizialmente ho avuto un po’ di paura nel legarmi a lui, anche perché ho una bambina da crescere”, ha raccontato lei al settimanale Gente.

“Mi sento bene accanto a Barbara e, grazie al suo amore rassicurante, non temo ricadute. L’antidoto alla mia dipendenza dalla droga è stato la paura. A un certo punto mi sono reso conto che perdendo il controllo di me stesso, con gravi conseguenze fisiche oltre che psicologiche, stavo mettendo a rischio la mia sopravvivenza. Allora ho detto basta, ma non ce l’avrei fatta senza l’amore ritrovato di mia madre e quello nuovo di Barbara, le donne della mia vita”, ha aggiunto lui.

