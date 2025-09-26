Nicola Pisu spaventa i social: "Forse starei meglio se lasciassi questo mondo"

Il figlio di Patrizia Mirigliani, che il pubblico di Canale Cinque ha avuto la possibilità di conoscere al Grande Fratello di qualche anno fa, spaventa i suoi fan. Nelle scorse ore l’ex fidanzato di Miriana Trevisan ha fatto gelare il sangue ai suoi follower dopo aver postato una storia Instagram: “Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore“. Una frase forte, che ha acceso immediatamente allarmi tra follower e amici, arrivando al cuore della gente che conosce bene la storia di Nicola Pisu. Un ragazzo con alle spalle con una storia di dipendenza e fragilità, che ha fatto i conti con la dipendenza dalla droga come raccontato dallo stesso Nicola al Grande Fratello.

Fu la madre Patrizia Mirigliani a denunciarlo per salvargli la vita, un gesto che Nicola Pisu ha sempre riconosciuto come importante e salvifico. Qualcosa però sembra andato in una direzione sbagliata e i mostri che Nicola Pisu aveva nell’armadio sono tornati a bussare. Sui social immediatamente i fan di Nicola Pisu si sono raccolti: “E’ un grido disperato il suo, ha bisogno di aiuto”.

Patrizia Mirigliani e il dramma del figlio Nicola Pisu

Per Patrizia Mirigliani non sono ore facili, visto che il figlio Nicola Pisu sembra vivere una pagina molto complicata della sua esistenza. E dopo il Grande Fratello il figlio della patron di Miss Italia aveva ritrovato la serenità accanto a Barbara Lorini dopo la fine della breve parentesi sentimentale con Miriana Trevisan:

“Mi sento bene accanto a Barbara e, grazie al suo amore rassicurante, non temo ricadute. L’antidoto alla mia dipendenza dalla droga è stato la paura. A un certo punto mi sono reso conto che perdendo il controllo di me stesso, con gravi conseguenze fisiche oltre che psicologiche” aveva detto a riguardo qualche tempo fa Nicola Pisu. Adesso il popolo dei social si è schierato al suo fianco.

