Nicola Pisu dal GV VIP a operaio/ Il web lo acclama: “Ammirevole”

Nicola Pisu cambia lavoro, “addio” alla tv ora fa l’operaio

Un ex concorrente del Grande Fratello VIP 6 volta pagina e dice addio alla televisione, che evidentemente lo ha già dimenticato. Parliamo di Nicola Pisu, che ha vissuto una breve esperienza nella casa più spiata d’Italia al fianco di Miriana Trevisan. Il figlio di Patrinzia Mirigliani ha deciso di dare una svolta alla sua vita, accettando una proposta che solitamente un personaggio dello spettacolo non prenderebbe in considerazione.

Il ragazzo, infatti, ha deciso di rimboccarsi le maniche e ha iniziato a lavorare per un’impresa edile che era in cerca di un operaio. Non è ancora chiaro se Nicola Pisu abbia intenzione di continuare su questa strada o se, un domani, cercherà di ritagliarsi nuovamente spazio in tv. Di certo, per ora, appare concentratissimo sulla sua nuova esperienza.

Nicola Pisu, i follower apprezzano la sua umiltà: “Sei da ammirare”

E’ stato lo stesso Nicola a condividere coi follower la lieta notizia, mentre era impegnato con alcuni fili elettrici. “Nuova esperienza lavorativa”, il commento di Nicola Pisu corredato ak filmato. Nella clip, Nicola, indossa la t-shirt dell’impresa, dimostrando grande attaccamento al nuovo lavoro. Tantissimi commenti positivi da parte del pubblico che lo segue sui social.

“Bravissimo, per me sei un ragazzo da ammirare”, “Complimenti! Questa scelta ti fa onore” e ancora “Bravissimo Nicola, questa è realtà di vita, ti fa onore. Sei stato sempre con i piedi per terra”, i messaggi di approvazione dei fan.

