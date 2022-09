Nicola Pisu, dopo il GF Vip ha detto addio alla tossicodipendenza/ “Con Miriana…”

Nicola Pisu e la sua esperienza al GF Vip: “Miriana Trevisan? Per me è stata distruttiva e fuori luogo…”

Dopo il Grande Fratello Vip, per Nicola Pisu ha preso il via una nuova vita, e di questa ha voluto parlare in una lunga intervista per il settimanale Nuovo. Il figlio di Patrizia Mirigliani si è lasciato finalmente alle spalle le sue dipendenze e, con la madre, patron di Miss Italia, ha tra le mani un nuovo progetto… Al GF Vip6 Nicola Pisu deve tanto, grazie al programma infatti è riuscito a liberarsi e lasciarsi alle spalle un passato di droga e tossicodipendenza: “In quella vetrina, per molti sensi scomoda, mi sono sentito capito, e accettato dalla gente”, ha raccontato.

Nicola Pisu, "Sto imparando a fare l'elettricista"/ Cambio vita per l'ex GF VIP...

Lui, che nella casa si era anche innamorato di un’altra gieffina, Miriana Trevisan, un amore però non corrisposto: “Nella casa ero molto preso da lei, ma poi sono rimasto deluso e la storia si è conclusa definitivamente, senza rimpianti da parte mia. Miriana con un continuo tira e molla sentimentale, è stata distruttiva per me e fuori luogo per una donna di 50 anni. Comunque ormai è acqua passata”, ha affermato. Nonostante ciò però nella casa, afferma, ritornerebbe immediatamente: “Accetterei di rientrare, forte del consenso del pubblico che continua a seguirmi attraverso i social. Credo che la mia carta vincente sia la sincerità”.

Nicola Pisu dal GV VIP a operaio/ Il web lo acclama: "Ammirevole"

Nicola Pisu e i suoi progetti futuri: sarà l’inviato speciale di Miss Italia insieme a Zeudi Palma, i due sono una bellissima coppia…

È così che dopo l’esperienza al GF Vip, Nicola Pisu ha ritrovato la serenità e, grazie anche a un supporto psicologico, è stato in grado di lasciarsi alle spalle le sue dipendenze. Così si apre per lui un secondo tempo di vita, a sostenerlo c’è ovviamente la mamma, Patrizia Mirigliani, con cui ha tra le mani un progetto speciale: la affiancherà per Miss Itala! Nicola infatti avrà il ruolo d’inviato speciale insieme alla ex più bella d’Italia, Zeudi Palma, nel dietro le quinte dello show! Lei è di origine napoletana e viene dal difficile quartiere, presidio della camorra, di Scampia. Come Nicola, anche Zeudi, ha avuto un percorso di vita burrascoso e, per questo, vi è notevole affinità tra i due.

Manila Nazzaro attacca Nicola Pisu, lui "Cattiveria"/ "Io ex drogato? Vero, ma tu..."

I due sembrano formare una bella coppia… Coppia sì, ma solo sul lavoro, come Nicola stesso ci ha tenuto a sottolineare: “Con Zeudi mi trovo benissimo perché lei è una ragazza intelligente, semplice e simpatica. Tutti si domandano se stando sempre accanto a Zeudi finirò per innamorami di lei, pur trovandola molto bella, penso di no. Sono cresciuto tra le Miss per l’attività di mia madre, imparando da lei a scindere lavoro dalle emozioni personali. Ho bisogno della massima concentrazione e quindi, per ora, sono felicemente single“, ha detto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zeudi Di Palma (@zeudidipalma)













© RIPRODUZIONE RISERVATA