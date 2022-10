Nicola Pisu e Biagio D’Anelli, ex fidanzati di Miriana Trevisan/ “È stato un errore”

Nicola Pisu, dente avvelenato nei confronti di Miriana Trevisan: “E’ stato tutto un errore”

Nella sua avventura al Grande Fratello VIP, Miriana Trevisan ha vissuto due relazioni piuttosto intense e chiacchierate. Quella con Nicola Pisu e quella con Biagio D’Anelli. Con il primo, figlio di Patrizia Mirigliani, la soubrette ha instaurato fin da subito un rapporto schietto e leggero, trovando dall’altra parte una persona semplice che, forse troppo velocemente, si è affezionato a lei. E nel momento in cui Nicola ha confessato i suoi sentimenti per Miriana, la Trevisan ha fatto più di un passo indietro, cancellando anche i bei momenti, i “baci rubati” e gli abbracci che si sono scambiati sotto le telecamere di Canale 5.

In una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, a proposito del rapporto con Miriana, Nicola Pisu ha etichettato come un errore il loro rapporto dentro la casa. “Ad oggi la reputo un errore, anche se quando ci sono di mezzo i sentimenti nulla è un errore. Dopo il Grande Fratello VIP non l’ho più risentita”, ha detto.

Miriana Trevisan e la freddezza improvvisa con Biagio D’Anelli

Ha lasciato molti più graffi, invece, il flirt vissuto dentro la casa con Biagio D’Anelli. Tante polemiche nel prima, nel dopo e durante, ma la Trevisan non si è mai detta pentita, anche se dispiaciuta di come siano andate le cose. “Mi sono lasciata andare, tra noi c’era un’attrazione fisica ma soprattutto mentale”, ha rivelato negli studi di Verissimo. Nella casa di Cinecittà tutto andava per il verso giusto, poi però qualcosa si è inceppato.

“Quando sono entrata in studio ho avvertito freddezza”, la versione di Miriana. Insomma un velo di incompatibilità è piombato all’improvviso sulla coppia, una volta usciti entrambi dal GF VIP. Anche Biagio, infatti, quando ha rivisto la Trevisan fuori dalla casa per la prima volta avrebbe avvertito le sue stesse sensazioni. “Non mi ha cercato. Non è che io impazzisco dalla sera alla mattina. Ho notato un suo cambiamento. Ere fredda. Avrei voluto baciarla ma era fredda”, ha raccontato amareggiato D’Anelli.

