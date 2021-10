Nicola Pisu eliminato dal Grande Fratello Vip?/ Soleil flirtando con lui, ma è strategia!

Nicola Pisu è finito tra i botti inter-personali accaduti nelle ultime ore tra diversi concorrenti del Grande Fratello Vip, al punto di accendere diverse micce durante le nomination pubbliche e segrete durante la puntata di lunedì sera. Che accade questa volta al rampollo della famiglia Mirigliani? Dopo i giorni delle confessioni sul suo passato da cocainomane, sulla vita in comunità, sui difficili rapporti con la famiglia, la solitudine esistenziale, ora il tema principale della sua vita, sconfitto da un cuore che non batte per lui, è il mancato rapporto sentimentale con la bella Soleil Sorge. L’influencer potrebbe anche avere illuso il buon Nicola, ingenuo e dolce concorrente, ma le cose non sono mai andate al di là della semplice amicizia, anche se la modella nata a Los Angeles un po’ ‘gatta morta’ con Pisu lo è stata.

Soleil Sorge è abile e scaltra e ciò che imbastisce all’interno di un reality se ne sarà accorto Nicola Pisu. Alla fine quasi sempre si rivela fumo, quindi, se qualcuno avesse la possibilità di mandare un piccione a Pisu per metterlo al corrente dei rischi, salverebbe il ragazzo da una probabile e cocente delusione amorosa. Già durante l’Isola dei Famosi VIP la Sorge imbastì una relazione, in quel frangente con Jeremias Rodriguez, amore che si è sciolto come un cono di gelato sotto il sole di luglio appena i due sono usciti dall’ottica delle telecamere.

Ma Nicola è innamorato perso e pazzo e ha confessato all’amico Davide che soffre molto di questa situazione a senso unico. ‘Fossimo fuori sarebbe diverso, ma qui la vedi 24 ore su 24, se una persona ti piace e lei non ti vuole è brutto’, così si è aperto all’amico Nicola, che ancora non è del tutto sicuro sul rifiuto a priori della Soleil che, forse strategicamente, evita, anche per motivi mediatici, di generare una crisi di malinconia definitiva ad un concorrente che al pubblico piace per la sua vita passata e il suo alone di malinconia esistenziale.

Sono strategie anche queste, anzi, sono le più pericolose da gestire e la Sorge non è sprovveduta, abile influencer sui social, quindi perfettamente a conoscenza delle regole che spostano l’indice di gradimento da una parte all’altra. Per questo motivo il gioco della gatta con il sorcetto, il topolino Pisu, continua e Davide consiglia a Nicola magari di tentare piccole effusioni innocenti, come un abbraccio, per capire se la Sorge è davvero off limits oppure uno spiraglio potrebbe aprirsi. Alcuni spettatori, sui social, preventivavano una nomination di Nicola proprio per l’influencer, accadimento non avvenuto perché, con grande sorpresa, il ragazzo ha nominato le principesse etiopi.

