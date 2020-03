NICOLA PISU, IL FIGLIO DI PATRIZIA MIRIGLIANI/ Droga e denuncia, cosa è successo?

Nicola Pisu porta il nome del bisnonno paterno, morto in America dopo una vita spesa in miniera. “Quando me lo hanno portato ero ancora stordita”, ha rivelato la madre Patrizia Mirigliani a Il Corriere della Sera, “me l’ero immaginato con tanti capelli neri e invece ecco questo pelatino minuto minuto con una bellissima bocca a cuore”. Il primo pensiero della patron di Miss Italia in quel momento è che quell’esserino che stringeva fra le braccia le avrebbe cambiato la vita per sempre. Le aspettative poi sono nate nel corso degli anni, ma distanti dalla pressione di doversi affermare nel mondo del lavoro. La madre si augurava infatti “Che fosse felice. Che capisse la bellezza di una giornata di sole, di una passeggiata al parco con la fidanzata. Sono mamma di un figlio unico e ho puntato tutto su di lui, non come erede, ma come uomo felice”. Le cose però sono andate diversamente: Nicola ha conosciuto presto il mondo della droga ed è finito in comunità diverse volte, senza mai riuscire a mettere fine alle sue dipendenze.

NICOLA PISU, LA DECISIONE DELLA MADRE

“Credo di aver fatto tutto quello che una madre può fare per aiutare il figlio”, sottolinea Patrizia, “compresa la più difficile e dolorosa”. Dopo tanti anni a combattere, la madre infatti ha scelto di presentare un esposto contro il figlio lo scorso luglio, poi trasformato in denuncia il mese successivo. Lo scorso gennaio invece ha integrato la denuncia e a febbraio a Pisu è stato imposto di indossare il braccialetto elettronico, con il divieto di avvicinarsi alla madre. “Da un paio d’anni le sue richieste di denaro erano diventate più impulsive”, racconta ancora, “vivo con mia sorella Rosaria e con Natasha, la collaboratrice domestica, e non riconoscevamo più quel nuovo ragazzo poco ragionevole e poco rispettoso”. Poi il ragazzo sarebbe diventato via via sempre più aggressivo. Il tunnel della droga per Nicola Pisu inizia quando ha appena 18 anni: la madre Patrizia Mirigliani viene avvisata subito da un’amica, ma decide di non crederle. “Poi cominciai a osservarlo”, rivela la patron di Miss Italia a Il Corriere della Sera, “era più stanco, assente, misterioso, aveva un’espressione sul viso diversa”.

LE PAROLE DI PATRIZIA MIRIGLIANI

Decide così di parlargli un pomeriggio, approfittando di un giro per fare delle spese: lo metterà in guardia sugli effetti devastanti della droga. Nicola però continua e inizia il tour di comunità, trovando accoglienza fra le altre a Castel Gandolfo, a Mestre e infine da don Gelmini. “Il problema delle comunità è che se hai più di 18 anni puoi decidere di andar via in qualunque momento”, sottolinea, “ma quale libero arbitrio può avere un ragazzo che è schiavo di una dipendenza?”. Nonostante questo, la Mirigliani all’inizio decide di chiudere gli occhi di fronte ai furti in casa, ma anche su questo fronte si ritrova poi a doversi arrendere. Nicola, dal canto suo, pretende che la madre continui a mantenerlo fino ai suoi 34 anni. “Ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente”, dice la madre, parlando dell’iscrizione all’Università, al lavoro nel docufilm Storia di un ragazzo calabrese, in onore del nonno. “Gli ho lasciato seguire la parte web di Miss Italia”, aggiunge, “ma non era mai costante, mollava sempre”. Oggi, 8 marzo 2020, Patrizia Mirigliani si racconterà in un’intervista a Domenica In. Del figlio Nicola intanto non ha più ricevuto notizie da quando ha deciso di denunciarlo. Sa che abita a Trento, ma nulla di più. “Mi è arrivata la lettera del suo avvocato”, conclude, “insiste sul mantenimento. Peccato”.



