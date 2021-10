Nicola Pisu, la lotta alla tossicodipendenza/ “Ero sregolato in tutto, pesavo 94 kg”

Dentro la casa del Grande Fratello Vip Nicola Pisu ha raccontato il suo difficile passato, segnato dalla dipendenza dalla cocaina. Nella sua lotta alla tossicodipendenza, Nicola è stato sempre sostenuto dalla madre Patrizia Mirigliani, che per aiutarlo è arrivata perfino a denunciarlo. “Ero dipendente dalla coca. Tutto è iniziato che ero un ragazzo e poi le cose sono peggiorate. Ho fatto cose brutte anche in casa a mia madre. Non parlo di violenza fisica, ma psicologia. Non potevo nemmeno più avvicinarmi a lei a causa della denuncia che mi aveva fatto”, ha detto il nipote di Enzo Mirigliani.

Nicola, oggi 32 anni, ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti da quando aveva 18 anni: “Aveva bisogno di più amore, il problema è stato causato dal mondo intorno, a scuola ha subito tanto bullismo”, ha spiegato mamma Patrizia nel salotto di Verissimo.

Nicola Pisu: “la mia storia può essere d’esempio”

Quando sua madre lo ha denunciato, Nicola Pisu era arrivato a un punto di non ritorno, tanto da pensare anche di togliersi la vita. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha ammesso di essere stato tentato di non entrare nella casa del Grande Fratello Vip: “Ma avrei deluso mia madre e me stesso. Poi me ne sarei pentito. Perché mia mamma ci tiene tanto che io stia qui e racconti la mia storia, in modo che forse possa essere da esempio a chi adesso vive i problemi che ho affrontato io in passato”.

Nicola è stato vittima di bullismo negli anni della scuola e questo sicuramente lo ha reso ancora più fragile. Nei giorni scorsi, parlando con Soleil Sorge, Nicola ha confessato: “Ero sregolato in tutto quando lo facevo, mangiavo a tutte le ore. Infatti pesavo 94 chili, era il 2011. Se vedi le foto dici non ero io”.

