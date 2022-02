Nicola Pisu “Manila Nazzaro? Sono vittima di bullismo”/ “Voglio le sue scuse”, interverrà Signorini?

Nicola Pisu è tornato ad esprimersi in merito alle affermazioni di Manila Nazzaro dopo che l’ex miss Italia ha confessato a Miriana Trevisan, che proprio con Nicola ha avuto una storia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021: “Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sue” andando anche oltre dicendo: “Cioè Miri lì ha toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì proprio metti un muro. Quando un uomo ti dice una cosa del genere è la fine. Boom, basta ed è bene così”.

Nicola Pisu dopo aver visto il video aveva subito espresso la sua opinione su quanto detto dalla concorrente della casa del Grande Fratello Vip 2021: “Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione al rispetto delle differenze e della parità, c’è ancora molta strada da fare”.

Nicola Pisu pretende le scuse da Miriana Trevisan

A distanza di qualche giorno, Nicola Pisu è tornato ad esprimere la sua opinione in merito alle parole di Miriana Trevisan perché, come ha spiegato lui stesso: “Ritengo le affermazioni di Manila Nazzaro gravi e inaccettabili”. L’ex concorrente ha poi continuato scrivendo: “Nella giornata di sensibilizzazione contro il bullismo, che ho provato sulla mia pelle anni fa, quelle parole assurde mi offendono in modo particolare. Per una mia frase, poi mal riportata, non ho avuto dubbi a scusarmi”.

Nicola Pisu non ha ancora digerito le frasi cattive pronunciate da Manila Nazzaro e ha ammesso pubblicamente di volere delle scuse da parte della concorrente: “Mi sembra legittimo che ora la Nazzaro mi rivolga le sue scuse per ciò che ha detto e per il suo atteggiamento negativo nei miei riguardi, a tre mesi dalla mia uscita dal programma, fino al punto di sperare che io muoia annegato. Nello stesso tempo chiedo ai responsabili di chiarire questo caso, ormai insopportabile”. Durante la puntata di questa sera l’ex concorrente riceverà finalmente le scuse da parte dell’ex coinquilina, oppure dovrà attendere ancora?

