Nicola Pisu “Miriana Trevisan, meriti uomini che ti trattino male”/ Caos al Gf Vip!

Scoppia il caso al Grande Fratello Vip 2021, durante la diretta dell’8 novembre, al momento delle nomination. Tutto parte dalla votazione di Miriana Trevisan che, come molti altri concorrenti, va su Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha vissuto una settimana difficile durante la quale è stato scostante con tutti i gieffini. Ne paga lo scotto questa sera, ma è proprio la votazione di Miriana (che lui vota a sua volta) a riaprire una ferita.

Poche ore prima la Trevisan ha confermato di voler chiudere ogni tipo di conoscenza di tipo sentimentale con lui, ma al momento della nomination Nicola la accusa di essere stata poco chiara nei suoi confronti nelle ultime settimane. Sul finale della discussione, però, fa uno scivolone che non rimane inosservato, dicendo a Miriana “Meriti uomini che ti trattino male”.

Signorini furioso con Nicola Pisu: “Vergognati, hai detto una cosa orrenda”

Miriana è sconvolta e lo accusa: “Questa è davvero una brutta frase maschilista!” Anche Alfonso Signorini interviene per associarsi alle parole di Miriana: “Hai detto una cosa orrenda, devi vergognarti!” Nicola si scusa più volte ma appare piuttosto furioso per tutta la situazione. Miriana piange e abbraccia Manila: “Quest’aggressività non mi piace… quando ho capito questo suo lato ho preso le distanze.” Manila, dal canto suo, replica: “Non è molto stabile, non ci raccontiamo favole!”

