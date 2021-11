Nicola Pisu: “Miriana Trevisan? Non la voglio più vedere”/ “Ha giocato con me”

Nicola Pisu, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì novembre, torna a parlare dell’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip soffermandosi sul rapporto con Miriana Trevisan. Dopo aver sperato di poter avere una storia con la showgirl, dopo l’eliminazione, Nicola ha cambiato idea ammettendo di non volerla più incontrare e di essere stato deluso dal suo atteggiamento.

“Io con lei sono sempre stato molto sincero. Non ho mai nascosto i miei sentimenti. Abbiamo trascorso momenti meravigliosi […] A mio parere Miriana non ha mai avuto le idee chiare e ha messo le mani avanti per paura di essere fraintesa. A conti fatti lei da me era solo attratta, mentre io ero innamorato. Quello che non capirò mai è come mai durante tutta la permanenza nella Casa ha continuato a starmi vicino. A baciarmi, come se niente fosse. Quello che mi dispiace è il fatto che abbia giocato con i miei sentimenti”, ha detto Nicola.

Nicola Pisu dopo l’addio a Miriana Trevisan: “Mia madre ha fatto di tutto per difendermi”

Nicola Pisu è tornato anche sulla frase detta a Miriana Trevisan nel corso di un litigio in diretta. “Non era una frase per offenderla. Non mi sarei mai permesso. Solo che ero ferito. Ero molto nervoso. Mi sentivo preso in giro da lei. Le ho sempre portato rispetto. Ho fatto le mie riflessioni e posso assicurarle che un futuro con lei non c’è più. Anzi, probabilmente è la concorrente che non vorrò mai più rivedere una volta finito tutto”, ha spiegato Nicola.

Infine, Nicola ha ringraziato la madre Patrizia Mirigliani per averlo sostenuto in tutto il percorso. “Mia madre ha fatto di tutto per difendermi. Aveva paura che mi affezionassi troppo a Miriana. Evidentemente ci aveva visto lungo essendo una donna di esperienza”, ha concluso.

