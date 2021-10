Nicola Pisu/ Racconta la sua storia ma è a rischio eliminazione al GF Vip

Riuscirà Nicola Pisu con la sua storia a conquistare i fan?

Nicola Pisu è uno degli ultimi coinquilini entrato nella Casa del Grande Fratello Vip ed è finito subito in nomination. È stato nominato da una buona parte dei concorrenti perché tende a isolarsi, non partecipa alle attività e non parla mai della sua vita. Nella scorsa puntata Miriana Trevisan ha superato il televoto, i tre rimasti, Andrea, Gianmaria e Nicola non sono stati eliminati, per regolamento Miriana ha mandato al televoto Gianmaria.

Nicola ha tirato un sospiro di sollievo che è durato poco. Negli ultimi giorni Nicola ha iniziato ad aprirsi con i suoi compagni di viaggio, sta mostrando tutte le sue fragilità. Ha raccontato della sua esperienza con la cocaina e di quanto male ha fatto alla sua famiglia, soprattutto a sua madre, Patrizia Mirigliani la patrona del concorso Miss Italia. La sua vita è stata sbattuta su tutti i giornali di gossip, quando la madre per salvargli la vita, è andata dalla Polizia e lo ha denunciato. Il ragazzo ha avuto una vita travagliata, veniva bullizzato a scuola e poi a 18 anni ha trovato rifugio nella droga.

Nicola Pisu a rischio eliminazione: lascerà il GF Vip?

Nicola Pisu è stato votato da Raffaella Fico perché si parlano poco, da Samy Yousseg perché non parlano mai, da Jo perché ritiene che ha bisogno di una scossa, da Ainett perché è quello che si dà meno da fare nella Casa, da Carmen perché non si incontrano troppo. Da queste motivazioni è nata in lui la voglia di aprirsi con gli altri coinquilini e in questi giorni ha raccontato un capitolo difficile della sua vita.

Questa sera, venerdì 1 ottobre, Nicola potrebbe uscire dalla casa di Cinecittà, perché non ha molti follower rispetto a Gianmaria Antinolfi e Andrea Casalino. Il Grande Fratello però vorrà regalargli un momento intimo con la madre, difatti in molti si aspettano una partecipazione di Patrizia Mirigliani a sostegno del figlio.

