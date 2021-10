Nicola Pisu resisterà alle critiche della madre Patrizia Mirigliani?/ Innamorato di Miriana ma…

Nicola Pisu e Miriana Trevisan: rapporto tra alti e bassi e con idee poco chiare

Il percorso di Nicola Pisu è strettamente legato a quello di Miriana Trevisan. Alfonso Signorini durante la scorsa puntata ha mostrato un messaggio particolare della mamma che lo incitava a stare in guardia dalla showgirl. Per quanto infastidito dall’intromissione materna, il ragazzo pare aver preso sul serio l’avvertimento e di conseguenza sta cercando di allontanarsi dalla sua coinquilina. La devo cancellare, ammette, perché è chiaro quanto i miei sentimenti siano diversi dai suoi. Nonostante la differenza d’età il ragazzo appare seriamente interessato alla donna e i loro continui alti e bassi gli provocano uno stato di malessere.

Dopo la puntata dello scorso venerdì Nicola, come Miriana, ha avuto modo di sfogarsi con alcuni coinquilini cercando di esternare il suo disappunto. Il ragazzo non riesce a comprendere il motivo per il quale Miriana tenda a mascherare i suoi sentimenti e a non sentirsi libera nei suoi confronti. L’attrazione reciproca tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu però è talmente forte che durante la nottata i due si sono nuovamente avvicinati tentando di appianare la tensione attraverso coccole e gesti d’affetto. Nicola al contrario di Miriana non ha alcun timore a dimostrare il suo affetto anche pubblicamente tanto che in un dibattito con la donna ha detto: “Se io tengo una persona, e a te tengo tanto altrimenti non starei così, vorrei che le cose andassero bene, o almeno uno lo spera…”.

Nicola Pisu ha occhi solo per Miriana Trevisan ma…

Nicola Pisu, nonostante tutto, è molto concentrato sul rapporto con Miriana Trevisan e non sembra avere occhi per nient’altro. Il pubblico da casa è desideroso di scoprire come si evolverà la storia con Miriana ma si augura di vedere maggiore lucidità nei suoi comportamenti e una visione globale della relazione che gli permetta di proseguire la relazione.

La relazione con Miriana sembra aver giovato molto all’immagine pubblica del ragazzo che dopo un primo momento ha conquistato le simpatie del pubblico da casa, che la relazione con Miriana sia solo una tecnica di gioco appare improbabile a molti, soprattutto viste le insistenze del ragazzo nei confronti della showgirl e il suo comportamento prima dell’infatuazione, quando Nicola ha dato prova a tutti di essere distante dalle strategie tipiche del reality.

