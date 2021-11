Nicola Pisu “Rimasi in mezzo al laghetto, mi hanno salvato”/ Katia “Quando eri piccolo?”, “No, due anni fa”

Nicola Pisu in un momento di convivialità con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip ha raccontato un episodio della sua vita accaduto pochi anni fa: “Non riuscivo a remare e sono rimasto in mezzo al lago. Sono dovuti venirmi a prendere dal laghetto di Villa Borghese”. Katia Ricciarelli che stava partecipando alla conversazione ha chiesto al ragazzo: “Quando eri piccolo?” e il ragazzo ha ammesso: “No, due anni fa, non sono capace a remare e non riuscivo a tornare indietro. Mi era preso il panico in mezzo al laghetto”. La cantante ha poi commentato in maniera ironica: “Non ne combini una giusta!”.

Nicola Pisu, dopo un inizio molto timido all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha iniziato ad aprirsi di più con gli altri concorrenti e a mettere da parte la sua iniziale timidezza per far conoscere a tutti il suo vero carattere giocherelloso.

Nicola Pisu, la sua disavventura bloccato nel laghetto

Il ragazzo dopo aver raccontato la sua disavventura ha ammesso: “Spesso mi dice male” alludendo anche alle sue turbolente vicende amorose con Miriana Trevisan di cui il ragazzo e preso nonostante lei, dopo i momenti iniziali in cui aveva dichiarato di essere presa dal ragazzo ma di voler aspettare la fine del reality, ha ammesso pubblicamente ad Alfonso Signorini di vedere lontano un futuro per entrambi fuori dalla casa.

Nonostante in molti accusino Nicola Pisu di non prendere mai decisione, come accade durante tutte le discussioni nella casa del Grande Fratello Vip, in cui il ragazzo sembra aver paura di esprimere i suoi sentimenti per non ferire i compagni, all’interno della relazione con Miriana Trevisan è stato chiaro fin da subito, al contrario della donna che, soprattutto secondo gli utenti del web, sembra aver giocato un po’ troppo con i suoi sentimenti.

