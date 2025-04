La storia di Nicola Pisu e Patrizia Mirigliani ha travolto di commozione tutti i presenti, oggi, a La Volta Buona; anche Caterina Balivo non è riuscita a trattenere le lacrime ascoltando le parole del ragazzo e soprattutto quelle della madre che, in un momento dove suo figlio sembrava prendere una strada terribile, ha avuto la fermezza di intervenire per salvarlo. Pisu, da ragazzo, è caduto nella dipendenza dalle droghe; un calvario che non è riuscito a superare con le sue sole forze e, con grande forza d’animo e quasi contro gli istinti che spesso riguardano il ruolo materno, Patrizia Mirigliani trovò il coraggio di denunciarlo per tirarlo fuori da quella spirale nefasta.

Oggi Nicola Pisu e sua mamma Patrizia Mirigliani si sono ritrovati, da 3 anni il sorriso colora il loro rapporto; un’atmosfera che rappresenta la gioia di essere riusciti, insieme, a vincere una delle sfide più tortuose. Il ragazzo, nel salotto de La Volta Buona, ripercorre i dolori vissuti in gioventù alle prese con il bullismo. “Ero molto timido, non parlavo molto e infatti a scuola mi prendevano in giro e sono iniziati gli episodi di bullismo. Quello è stato il periodo che mi ha devastato, purtroppo è così, ogni giorno era una rottura; mi sputavano in faccia… Io non lo raccontavo a casa, ero stremato, arrabbiato e nervoso. Io a mia madre l’ho detto solo 5 anni fa, ma parliamo di un periodo che si protrae dalle medie al liceo”. Nicola Pisu ha poi aggiunto: “E’ un dolore forte che porti e ci convive ma che non riesci a superare, e ne ho fatti di percorsi psicologici”.

Patrizia Mirigliani, mamma di Nicola Pisu a La Volta Buona: “Ho ritrovato mio figlio…”

La dolorosa esperienza alle prese con il bullismo è poi sfociata, alla maggiore età, nella dipendenza dalla droga; a questo punto è stato salvifico il gesto della mamma di Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani, che decise di denunciarlo. “La ringrazio per averlo fatto, forse non sarei qui se non l’avesse fatto…”. Toccante l’aggiunta della donna: “Denunciare un figlio è una cosa terribile, è sangue del tuo sangue. Come ho fatto? Quando sono entrata in commissariato mi sono detta: ‘Devo farlo, devo salvare mio figlio’…”.

Lacrime tra gli ospiti de La Volta Buona per una frase emblematica di Patrizia Mirigliani a proposito del rapporto di oggi con suo figlio, Nicola Pisu, dopo il calvario vissuto anni fa. “A 18 anni ho perso mio figlio e l’ho ritrovato adesso”.