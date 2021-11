Nicola Pisu, si allontana Miriana Trevisan e spunta Lulù Selassiè/ Amicizia o “cambio della guardia”?

Aveva ragione Patrizia Mirigliani quando metteva sull’allerta Nicola Pisu su Miriana Trevisan?

Nicola Pisu ha perso la testa per Miriana Trevisan. La conferma arriva dalle immagini che vengono mandate in onda dove il ragazzo tutto il giorno si perde dentro lo sguardo dell’ex di Non è la Rai. Qualche sera fa ha fatto un gesto che ha lasciato di stucco non solo gli inquilini di Cinecittà, ma anche il pubblico da casa. Per un po’ di tempo il figlio di Patrizia Mirigliani è rimasto disteso sul letto accanto a Miriana. All’arrivo di Jo è andato via per permette alla cantante di occupare il suo posto, ma invece di lasciare la stanza, ha preso un cuscino e si è sdraiato a terra accanto a Miriana tenendole la mano. Il gesto non è stato apprezzato dalla Trevisan e nemmeno dal pubblico. Un follower ha scritto: “Una madre che vede il figlio dormire a terra come un cane per una che neanche corrisponde ai suoi sentimenti per quanto possa avere un’età maggiore è umiliante”.

Patrizia Mirigliani in questo momento è preoccupata per Nicola. In un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” ha parlato del figlio. Non si permette di dare giudizi su questa storia sentimentale, però ha precisato: “Quando si è avvicinato a Miriana, ho pensato che noi genitori dobbiamo lasciare i figli liberi di fare le loro scelte, perché una madre non può parare il colpo su tutto”. Non si espressa su Miriana perché non la conosce ma parlando di Nicola ha aggiunto: “Oggi è lucido, è uscito dal tunnel della droga e spero che continui a rimanerne fuori perché quella è una brutta bestia. È passato da tante sfide e da tanti dolori e nella Casa ha cercato affetto. Per me lui è libero di fare quello che vuole“. Nicola è un treno senza freni, va dritto per la sua strada, Miriana non sa più come allontanarlo dalla sua vita, il giovane non ha nessuna intenzione di mettersi da parte e nonostante la showgirl abbia preso le dovute distanze da questo rapporto, Pisu pare non ascoltarla.

Patrizia Mirigliani teme che da questa storia suo figlio possa uscirne fuori ferito, dall’altra Miriana non ha nessuna intenzione di soffrire per un uomo al punto da aver ribadito a Nicola Pisu la sua voglia di stare bene con se stessa e di essere felice anche senza la sua presenza. Il giovane invece dimostra di non poter fare a meno della showgirl. É davvero innamorato di lei e probabilmente dopo una vita trascorsa dentro il tunnel della dipendenza, ora ha rivisto una luce. Miriana per Nicola rappresenta la rinascita, difatti per lui la differenza di età non è un problema. Nonostante l’ex di Non è la Rai sta innalzando muri per mettere fine alla relazione, Nicola risponde abbattendoli, davanti a lui non c’è ostacolo che esista. Qualche follower sta ipotizzando che possa trattarsi di un amore malato.

Nel frattempo Nicola si è avvicinato a Lulù Selassiè con cui ha cominciato a dividere il letto da qualche giorno e con cui parla spesso del suo passato. Fin dal primo giorno tra i due è nato un buon feeling, adesso trascorrono molto tempo insieme, mentre Miriana fa di tutto per stare lontana da Nicola. Pisu ha ripercorso con Lucrezia la sua adolescenza quanto è stato vittima di bullismo: “Sono ferite che ti rimangono e pensi sempre che gli altri ti giudichino”, sono state le parole di Nicola in cui si riconosce anche Lucrezia. “Quest’esperienza può aiutare te e me perché siamo simili avendo subito le stesse cose. E’ difficile, ma già in un mese e mezzo io noto dei cambiamenti in te e in me”, ha aggiunto Lulù. Il pubblico vorrebbe vedere un Nicola più dinamico, invece si presenta sempre con un’aria addormentata. Dentro la Casa fa poco e niente, trascorre le sue giornate sdraiato sul divano o sul letto, non partecipa attivamente alla vita sociale e qualcuno si sta chiedendo che cosa ci stia a fare nel reality.



