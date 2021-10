Nicola Pisu si dichiara innamorato di Miriana Trevisan/ Sulla coppia l’ombra di Andrea Casalino…

Nicola Pisu è entrato nella casa del Grande Fratello Vip in punta di piedi, si è messo in disparte, tanto che a volte nemmeno gli inquilini si accorgevano della sua presenza. La persona con cui ha preso confidenza è stata Miriana Trevisan. Prima di lasciarsi affascinare dalla sua bellezza, il giovane è stato attratto dalla sua personalità. La dolcezza, la sensibilità della donna hanno fatto breccia nel suo cuore e in diretta non ha esitato a dichiarare il suo desiderio di baciarla. Katia Ricciarelli teme che la ex di Non è la Rai stia giocando con i sentimenti del giovane e che la sua vicinanza possa essere dettata dall’interesse di guadagnare consensi da parte del pubblico.

Miriana, dal canto suo, teme invece che le dinamiche del reality possano influire sui suoi sentimenti. Nicola di contro non si pone questi problemi e chi lo conosce sa che sta facendo sul serio. Sua madre, Patrizia Mirigliani, per fargli sentire la sua vicinanza gli ha mandato una “scritta volante”. In questo momento il giovane ha bisogno di sentire attorno a sé tanto affetto e Patrizia arriva sempre al momento giusto. Per Pisu finalmente è giunto il momento di sentire le farfalle nello stomaco, si perde nello sguardo di Miriana e ogni istante che riesce a trascorrere accanto alla showgirl per lui è ossigeno.

Nicola Pisu e l’interesse per Miriana Trevisan: l’ombra di Andrea Casalino

I fan tifano per Nicola Pisu e Miriana Trevisan anche se qualcuno teme che possa essere un fuoco di paglia destinato a smettere di bruciare quando le luci dentro la Casa verranno spente. Sarà difficile per lui conquistare il cuore della donna, visto che è contesa da due uomini: Pago e Andrea Casalino. Con l’ex marito c’è un rapporto di stima e complicità, con il secondo non è iniziato nulla, ma da quanto rilasciato dall’ex gieffino Miriana penserebbe ancora a lui e se fra loro non è accaduto niente è solo perché a volerlo è stato Casalino. Nicola è convinto dei suoi sentimenti e non si sta lasciando persuadere nemmeno dai pareri contrari degli altri inquilini.

Il giovane potrebbe trovarsi coinvolto in un triangolo dove lo vedrebbe a confronto con Miriana e Andrea. Le confessioni dell’ex gieffino non stanno piacendo al pubblico, che lo accusa di protagonismo e invidia. In fondo se avesse provato davvero un interesse per la Trevisan, perché avrebbe rifiutato le sue avance? Parlare ora significa soltanto volere visibilità e Miriana potrebbe servirgli un due di picche. Nicola invece sta ricevendo tutto il sostegno da parte del pubblico social che lo considera un bravo ragazzo alla ricerca di un riscatto nella vita.



