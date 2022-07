Nicola Pisu, “Sto imparando a fare l’elettricista”/ Cambio vita per l’ex GF VIP…

Nicola Pisu abbandona la televisione, nuovo cambio vita per l’ex gieffino

Nicola Pisu cambia vita. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, il figlio di Patrizia Mirigliani ha abbandonato il mondo della televisione e intrapreso un nuovo percorso lavorativo. L’ex gieffino lavora oggi per come elettricista per un’impresa di costruzioni edili e nei giorni scorsi si è mostrato ai followers mentre sistema una presa della corrente in una casa in ristrutturazione. Al Settimanale Nuovo, Nicola ha parlato di questo nuovo impegno: “Ho trovato questa occupazione in Sicilia tramite un’amica e mi sono trasferito qui. Prima di partecipare al reality di canale 5, ho sempre fatto lavori umili, dal lavapiatti al cameriere”. Nicola Pisu si trova bene nei panni di elettricista e ammette: “Sto imparando. Sono un apprendista ma mi piace molto il nuovo lavoro”.

Nicola Pisu pensa di essere un esempio per i giovani perché è riuscito a sconfiggere le sue dipendenze e si è rimboccato le maniche: “Mi hanno sempre insegnato a rendermi utile. Ricordo che quando ero dipendente dalla droga era peggio stare ferma per cui preferivo tenere la mente occupata. Ormai ho superato questi problemi. Penso che tutti i lavori siano nobili”. Nicola però non disdegna la televisione e anzi rivela che se dovessero richiamarlo in tv ci farebbe un pensierino: “Ho partecipato al Grande Fratello Vip per sconfiggere la dipendenza. La televisione mi fa stare bene”.

Nicola Pisu è sempre sembrato un pesce fuor d’acqua nel contesto televisivo. Forse è per questo motivo che il figlio di Patrizia Mirigliani ha deciso di dedicarsi ad altro. Nicola ha trovato un lavoro che potrebbe soddisfarlo e che lo porta in una direzione diversa. Nicola Pisu oggi lavora come addetto elettricista per un’impresa edile che si occupa della costruzione di case. D’altronde, quando era nella casa del Grande Fratello, Pisu non aveva un’occupazione stabile.

Nelle scorse settimane, Nicola è intervenuto sulla questione relativa al mancato invito al compleanno di Soleil Sorge. Nicola Pisu non si era tirato indietro spiegando di essersi rimasto male per il fatto che Soleil non lo avesse invitato alla festa: “Ci sono rimasto malissimo. Sono veramente triste di questa cosa. Ho provato a mandarle messaggi, ma lei non mi ha mai risposto. All’interno del “GF vip” avevamo un rapporto stupendo… Non capisco. Sono molto deluso. Ho scoperto che ha festeggiato in Puglia attraverso i social. Non è stato carino, però le voglio comunque bene”. Soleil aveva però spiegato di aver organizzato una festa solo per pochi intimi.

