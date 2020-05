NICOLA PORRO: “CAZ*O!” IN DIRETTA/ Sbotta durante intervento giornalista serba Lucic

Pubblicità

Nicola Porro sbotta in diretta tv durante la puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri sera su Rete 4. Non è ancora chiaro cos’abbia fatto inviperire il giornalista, ma l’ipotesi al momento più popolare – anche tra i commenti sui social – è che a far perdere la brocca al conduttore Mediaset sia stato l’intervento in collegamento da Milano della giornalista serba Sanja Lucic. Cos’ha fatto di male la collega di Porro corrispondente per la televisione nazionale serba in Italia? Con ogni probabilità si è resa protagonista di un giro di parole che ha irritato non poco il conduttore. Nicola Porro, infatti, le aveva chiesto se la narrazione tipica di questi mesi, quella di una “guerra” contro il coronavirus, fosse calzante dal punto di vista di chi la guerra, quella vera, l’ha sperimentata sulla propria pelle.

NICOLA PORRO SBOTTA IN DIRETTA TV

Fin qui tutto bene, con Sanja Lucic pronta a confermare che la guerra delle bombe è altra cosa rispetto a quella contro un virus. Ma è nell’argomentare il suo punto di vista che la giornalista serba ha forse iniziato a divagare un tantino troppo scatenando la reazione di Porro. L’inviata di Belgrado ha infatti rimarcato la differenza tra le bombe della Seconda Guerra Mondiale e le bombe “intelligenti” degli anni Novanta: una dissertazione che sembrerebbe avere scaturito il sonoro “caz*o” pronunciato distintamente da Nicola Porro e che ha divertito molti utenti sui social. Che l’esclamazione di fastidio fosse rivolta alla Lucic lo si è capito anche quando Porro l’ha interrotta per chiederle cosa c’entrasse tutto ciò con quello di cui si stava parlando in studio. Il punto esclamativo è arrivato quando la Lucic ha citato il decalogo della manipolazione mediatica di Chomsky: a quel punto un Porro evidentemente infastidito a lanciato di gran fretta la pubblicità…



