Nicola Porro “Coronavirus? Non sono guarito”/ “Tampone andato male, ancora positivo”

“E cavolo il tampone di controllo è andato male. Sono ancora positivo. Passerà”. Così Nicola Porro ha comunicato su Instagram l’esito del tampone che aveva effettuato ieri. Il giornalista ha accompagnato il messaggio con un video in cui appare comunque sorridente, anche perché spiega di non aver ormai da una settimana nessun sintomo. Tuttavia è ancora presto per poter dire di essere ufficialmente guarito dal coronavirus. Ci vorrà perlomeno un tampone con esito negativo e Porro resta quindi ancora in quarantena nel suo appartamento, dove proprio ieri aveva ricevuto la visita del personale della Asl per effettuare il tampone. Un altro evento che il giornalista aveva raccontato su Instagram con un video in cui ringraziava proprio chi era venuto in casa sua, rischiando il contagio, pur indossando tutte le protezioni del caso, per un test così importante.

NICOLA PORRO, L’ANNUNCIO DELLA PROBABILE GUARIGIONE

Era venerdì 13 marzo quando Nicola Porro, sempre su Instagram, aveva postato una foto che lo ritraeva mentre si misurava la temperatura scrivendo: “Il rito della febbre. Questa mattina per la prima volta niente. Bene così”. Il giorno successivo, in un video, aveva confermato di non avere più la febbre e di ritenere di aver probabilmente sconfitto il virus. Quindi aveva rivolto un appello al Governo a fare in modo che la Regione Lombardia potesse aprire nella vecchia fiera di Milano un ospedale dedicato al Covid-19 con 500 posti letto attrezzati per la terapia intensiva. Il giornalista aveva usato toni abbastanza duri contro l’esecutivo, reo di non concedere il via libera alla costruzione di questa importante struttura in un momento in cui già si paventava l’esaurimento dei posti letto in terapia intensiva negli ospedali di alcune città lombarde.

E QUELLO DELL’INIZIO DELLA QUARANTENA

Era invece il 9 marzo quando Porro aveva comunicato di aver contratto il Covid-19. Una notizia appresa dopo aver effettuato un tampone. “Per i prossimi 14 giorni dovrò stare in isolamento. Sarò sempre monitorato, soprattutto per questa tosse che mi è arrivata insieme al virus”, aveva fatto sapere ai suoi followers, scusandosi anche con quanti stavano lavorando con lui per la trasmissione Quarta Repubblica in onda su Rete 4, dato che la quarantena sarebbe scattata anche per loro. Il giornalista aveva anche rivolto un pensiero agli anziani, visto che per loro il coronavirus risulta sicuramente più pericoloso. Nei giorni successivi Nicola Porro non ha mai smesso di postare video e di commentare i fatti del giorno, ovviamente dando anche aggiornamenti sul suo stato di salute.



