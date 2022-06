Nicola Porro/ Vittima di Scherzi a Parte: “quando gioco a tennis mi arrabbio…”

Nicola Porro a Scherzi a Parte: la partita di tennis più difficile di sempre

Nicola Porro è tra le vittime della nuova puntata di “Scherzi a parte“, il programma condotto da Enrico Papi su Canale 5. Il giornalista come non l’avete mai visto prima nello scherzo organizzato dalla troupe del celebre programma di Mediaset. “Quei b*stardoni mi hanno fatto uno scherzo in cui si vede la mia vera natura – ha svelato Porro –. Quando gioco a tennis mi arrabbio come un’aquila…” – ha detto il giornalista e conduttore di Dritto e Rovescio che è caduto nella trappola di “Scherzi a parte”. La sua reazione non è affatto passata inosservata facendo divertire il pubblico di Canale 5 e dei social.

Il tennis è da sempre una grandissima passione del giornalista e conduttore che, intervistato nel programma “Trends&Celebrities” condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, nel corso della trasmissione di Rtl 102.5 ha rivelato: “ma invecchiando non si può fare come da ragazzini, che giochi 3 ore come se nulla fosse senza scaldarti. Ho fatto una cavolata e adesso mi tocca rimediare”. Parlando proprio di tennis e colleghi ha sottolineato come Francesco Giorgini sia un altro appassionato di tennis: “sarebbe bello, siamo entrambi pugliesi ed entrambi di Andria, quindi direi che di cose in comune ne abbiamo”.

