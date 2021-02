Nicola Radici marito Ainett Stephens chi è?/ “La Gatta Nera ha perso la testa per me”

Nicola Radici è il marito di Ainett Stephens che oggi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare la sua drammatica vita lontana dai riflettori e dai lustrini della tv e del mondo della moda che l’ha lanciata presso il grande pubblico. Proprio la Gatta Nera, simbolo della bellezza del programma di Italia1 il Mercante in Fiera, ha avuto modo di farsi conoscere nel nostro Paese e, a quanto pare, anche dall’uomo che poi l’ha portata all’altare. I due hanno fatto della riservatezza il loro baluardo e basti pensare che ormai il loro amore va avanti da oltre dieci anni e nessuno ha mai saputo qualcosa di loro, gossip compresi, almeno fino ad oggi quando la bella modella venezuelana naturalizzata italiana, racconterà un po’ il dietro le quinte della sua vita, anche in amore.

Nicola Radici marito Ainett Stephens chi è e che lavoro fa?

Al suo fianco da anni ormai c’è proprio Nicola Radici, noto imprenditore e dirigente del Forlì Calcio ma non solo. L’uomo aveva già un figlio prima di conoscere la bella Gatta Nera che, a quanto pare, ha perso la testa per lui e che per nove anni è rimasta al suo fianco come sua fidanzata. Solo nel 2015, proprio a settembre, i due si sono sposati e ad ottobre è nato il loro primogenito, Christopher. Il piccolo figlio della coppia ha potuto contare sulla presenza del fratellastro, Jacopo, di 17 anni. Dando uno sguardo al profilo Instagram del marito di Ainett Stephens possiamo vederlo attento e impegnato con il suo lavoro ma anche come padre di famiglia. Cosa rivelerà la modella sua di lui oggi a Verissimo?



