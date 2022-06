Nicola Savino bacia Marco Cucolo/ Poi la frecciatina a Lory: “Se aspetto che…”

Nicola Savino e il bacio a Marco Cucolo

Non sono mancati i momenti divertenti durante la finalissima dell‘Isola dei Famosi 2022. Oltre alle emozioni vissute dai finalisti che, nel corso della serata, hanno ricevuto delle sorprese speciali come Luca Daffrè che ha potuto riabbracciare il papà, arrivato in Honduras per lui e Maria Laura De Vitis che ha ricevuto la visita della mamma, ci sono stati momenti di leggerezza, soprattutto in studio dove Ilary Blasi, con la complicità degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, è riuscita a strappare un sorriso ai telespettatori, ma anche al pubblico presente.

Dopo aver chiesto, in ogni puntata, ai naufraghi eliminati dal televoto, di dare il bacio di Giuda ad uno dei compagni, la Blasi ha fatto la stessa cosa anche con Vladimir e Savino. Se Luxuria ha scelto di baciare Roger Balduino, Nicola ha puntato tutto su Marco Cucolo.

Nicola Savino, frecciatina a Lory Del Santo?

Dopo aver assistito al bacio tra Vladimir Luxuria e Roger Balduino, Nicola Savino, nel corso della finalissima dell’Isola dei Famosi 2022, ha annunciato di voler dare il bacio di Giuda a Marco Cucolo. I due si sono prima abbracciati e, successivamente, dati un bacio sulla guancia. “Se aspetto che il bacio glielo dia Carmen…“, ha detto Savino scambiando, probabilmente, Carmen per Lory Del Santo.

La storia d’amore tra Lory e Cucolo ha creato numerose dinamiche nel corso della sedicesima edizione dell’Isola e, dopo la decisione di Lory di mettere la relazione in pausa, più volte, Savino più volte si è schierato dalla parte di Marco. Cliccate qui per vedere il video.

