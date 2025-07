Nicola Savino sbarca in Rai e si appresta a sostituire Carlo Conti alla guida di un programma di Raiuno.

Il ritorno di Nicola Savino alla Rai è ormai ufficiale. I palinsesti 2025/2026 hanno confermato la presenza di Savino tra i conduttori Rai della prossima stagione. Dopo gli ultimi anni trascorsi su Tv8 e su Sky, per Nicola Savino, quello in Rai, è un ritorno che arriva dopo diverso tempo. Il conduttore, infatti, ha già condotto sia Quelli che il calcio che L’Isola dei Famosi. Nella stagione 2025/2026, tornerà stabilmente su Raidue per condurre uno show tutto nuovo in cui non sarà da solo.

Ahlam El Brinis choc: "All'Isola dei famosi 2025 ho rischiato di morire"/ E poi attacca Cristina Plevani

Il conduttore, infatti, sarà affiancato da Rocio Munoz Morales, attrice e modella spagnola che, in Italia, ha trovato non solo la propria strada professionale, ma anche l’amore con Raoul Bova. I due guideranno il programma intitolato “Freeze” ma per Savino potrebbe essere solo uno dei vari impegni in Rai.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, è scontro social con Raul Dumistras/ Il botta e risposta infuocato

Nicola Savino conduttore di Tali e Quali?

A settembre, come ogni anno, tornerà in onda Tale e Quale Show con una nuova edizione che sarà condotta ancora da Carlo Conti. Come fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi, pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 9 luglio 2025, nel 2026, la Rai manderà in onda anche la versione nip del celebre programma.

“Non c’è ancora l’ufficialità ma il progetto è sul tavolo dei dirigenti del servizio pubblico. Nei primi mesi del 2026 tornerà in onda, il venerdì sera su Raiuno, Tali e Quali, la versione nip del programma condotto da Carlo Conti. Il direttore artistico di Sanremo 2026 vorrebbe cedere la conduzione dello show a Nicola Savino, fresco di passaggio in Rai. Restando nel programma con un ruolo inedito, come giurato”, scrive Giuseppe Candela.

Beppe Convertini sbarca in prima serata?/ Spunta un'inedita proposta alla Rai