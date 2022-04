Nicola Savino, gaffe sui Lidi ferraresi all’Isola dei Famosi/ Comune di Comacchio sbotta: “Battuta infelice!”

Era prevedibile che la battuta fatta da Nicola Savino in diretta all‘Isola dei Famosi 2022 sui Lidi ferraresi avrebbe scatenato qualche polemica. Lo speaker radiofonico, che fa da opinionista per il reality di Canale 5, si è lasciato andare ad una battuta nel corso dell’ultima puntata, commentando il mare dei Caraibi diventato marrone nel tratto in cui alcuni concorrenti si sono lavati dal fango dopo una prova.

“Di colpo i Caraibi sembrano i Lidi ferraresi“, è stata la battuta di Savino che, immaginando la gaffe, ha poi corretto il tiro “Con tutto il rispetto per i Lidi ferraresi!” Un passo indietro che non è bastato a fermare l’arrivo di una replica direttamente dal Comune di Comacchio che ha infatti pubblicato un post su Facebook, rivolgendosi direttamente a Savino.

Il Comune di Comacchio replica alla battuta di Nicola Savino all’Isola: “Infelice!”

Nel post pubblicato dal Comune di Comacchio si legge: “Siamo rimasti sorpresi dall’esternazione che possiamo ritenere – eufemisticamente – infelice, del conduttore radiofonico e televisivo Nicola Savino, con riferimento ai Lidi “ferraresi”, nella puntata di lunedì scorso all’Isola dei famosi. Noi siamo pronti ad accoglierlo quando vorrà. La costa di Comacchio sarà ben lieta di averlo come gradito ospite per mostrargli le bellezze naturali, artistiche, archeologiche e culturali di tutto il territorio”. Savino non ha ancora replicato al post, tuttavia molti hanno commentato non criticando lo speaker radiofonico. Tra i commenti, infatti, si legge: “Anziché fare i permalosi e mettere il muso, vediamo di lavorare per migliorare le cose, l’offerta e l’accoglienza.”; e ancora “I lidi sono comunque belli ma vanno sistemati…”

