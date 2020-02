Nicola Savino/ “Io, Amadeus e Fiorello? Tre disgraziati! In bagno…” (Verissimo)

Nicola Savino sarà ospite quest’oggi di Silvia Toffanin nello studio di “Verissimo”. Reduce dal successo riscontrato al timone de “L’Altro Festival”, di fatto l’upgrade dello storico Dopofestival, il conduttore televisivo si racconterà ai telespettatori di Canale Cinque e, c’è da scommetterlo, si parlerà molto del Festival di Sanremo 2020 appena archiviato. Del resto, Savino è molto informato su quanto accaduto sul palco del teatro “Ariston” (e anche dietro le quinte), dal momento che nel suo show al termine di ciascuna serata dibatteva su quanto appena accaduto, mostrando anche di possedere una spiccata verve comica, peraltro già emersa in passato alla guida di programmi come “Quelli che il calcio…”, “Colorado” e “Le Iene”. Indimenticabili, in tal senso, la sua personale rivisitazione della “tutina” con cui Achille Lauro si è esibito la prima sera (“Avevo paillettes anche nel c*o”, ha commentato divertito Savino) e la performance canora insieme a Bugo, molto apprezzata su YouTube e non solo, dopo il fattaccio del venerdì sera che ha portato lui e Morgan a essere squalificati dalla tenzone sanremese.

NICOLA SAVINO: “CON AMADEUS E FIORELLO DORMIVAMO…”

Nicola Savino ha recentemente rilasciato un’intervista al periodico “TV Sorrisi e Canzoni”, nella quale parla del suo rapporto con quelli che egli considera i suoi due fratelli maggiori da trent’anni a questa parte, con i quali ha condiviso la sua esperienza a Radio Deejay. “Per me questo è stato il Festival dell’amicizia – ha asserito –. Non ci vediamo spesso, la vita ti divide e ti porta in altre città, però ognuno conosce il libretto di istruzioni dell’altro. Ai tempi della radio passavamo insieme non solo la giornata, ma anche le vacanze! Facevamo le serate in piazza, dormivamo in alberghi tremendi con i letti con le ruote: ti addormentavi in camera e ti risvegliavi in bagno!”. Il più assennato fra i tre è sempre stato “Amadeus. Non l’ho mai visto perdere le staffe. Sognante, ma determinato. Voleva fare il presentatore e condurre Sanremo, me l’ha raccontato tante volte”. Fiorello, invece… “Lui era senza freni. Ho un album con tutta una serie di foto assurde che mi ha fatto nei corridoi degli alberghi dove alloggiavamo, eravamo talmente disgraziati… Da Fiorello ho imparato a radermi senza la schiuma da barba, bastava un po’ di sapone trovato in hotel, lo faccio ancora oggi”.

