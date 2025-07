Nicola Savino sbarca su Raiuno: il conduttore, dopo lo show su Raidue, condurrà anche un nuovo programma sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Nicola Savino è pronto a prendersi la scena di Raiuno. Il conduttore, dopo gli ultimi anni trascorsi a Mediaset e su Tv8, ha deciso di tornare in Rai dove, in passato, ha condotto trasmissioni come Quelli che il calcio e l’Isola dei Famosi. Dopo le varie indiscrezioni, il ritorno di Nicola Savino in Rai è diventato ufficiale con la presentazione dei palinsesti 2025/2026. Nicola Savino condurrà un primo show su Raidue dove sarà affiancato da Rocio Munoz Morales ma non sarà il suo unico impegno televisivo della prossima stagione.

Nicola Savino, infatti, sbarcherà anche su Raiuno dove condurrà un programma in prima serata prendendolo in eredità da Carlo Conti che, oltre a condurre il Festival di Sanremo 2026, sarà alla guida anche di Tale e Quale show 2025 di cui sono stati annunciati i concorrenti ufficiali.

Nicola Savino alla conduzione di Tali e quali

“Non c’è ancora l’ufficialità ma il progetto è sul tavolo dei dirigenti del servizio pubblico. Nei primi mesi del 2026 tornerà in onda, il venerdì sera su Raiuno, Tali e Quali, la versione nip del programma condotto da Carlo Conti. Il direttore artistico di Sanremo 2026 vorrebbe cedere la conduzione dello show a Nicola Savino, fresco di passaggio in Rai. Restando nel programma con un ruolo inedito, come giurato”. Con queste parole, Giuseppe Candela, sulle pagine del settimanale Chi, aveva anticipato la presenza di Nicola Savino alla guida di Tali e Quali.

Ora, tale indiscrezione diventa ufficiale. A confermare la presenza di Nicola Savino anche su Raiuno è Davide Maggio che scrive: “Nicola Savino raddoppia in Rai…Il futuro del conduttore non sarà solamente su Rai 2 con il nuovo show comico Freeze…Per Savino, in uscita da TV8 dopo tre stagioni, si apriranno le porte anche della prima serata di Rai 1…”. Carlo Conti, dunque, lascia la conduzione del format a Savino.