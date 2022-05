Nicola Savino senza freni su Luca Daffrè/ “Oltre alle corna ha anche due uccelli”

Nicola Savino commenta i tatuaggi di Luca Daffrè

Nella diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 sono sbarcati in Honduras Luca Daffrè e Gennaro Auletto, soprannominati i “guapissimi”. L’attivo dei due modelli ha subito destato la reazione dei naufraghi, ma anche del pubblico in studio. “Sono due bocche da sfamare”, ha detto Carmen, la cui preoccupazione è andata subito al cibo. “Avete scelto bene, complimenti!”, ha commentato invece Lory Del Santo. Dallo studio Nicola Savino si è soffermato sui numerosi tatuaggi di Luca Daffrè, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il modello, infatti, sbarcato a torso nudo ha subito messo in mostra i suoi tatuaggi, tra cui la tesa di un cervo sul petto: “Oltre alle corna tatuate, ha anche due uccelli. Andiamo avanti tutta la sera”, ha commentato Nicola Savino con pungente ironia. Sulle corna del cervo, infatti, sono posati due uccellini.

Battute goliardiche nello studio dell’Isola dei famosi 2022

La battuta di Nicola Savino ha suscitato le risate del pubblico presente in studio. Altrettanto pungente il commento di Vladimir Luxuria: “Ho notato che lui ha un tatuaggio… un cervo. Quindi è la prima volta che in un reality le corna si vedono tatuate e non vissute. È una cosa molto bella”. Ma il momento goliardico non è finito qui. Commentando il loro abbigliamento, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha detto che i due hanno portato il pacco e subito dopo la conduttrice Ilary Blasi ha rincarato la dose aggiungendo: “Anzi due, uno a testa”. Al momento delle nomination anche Edoardo Tavassi ha scherzato sull’arrivo dei “guapissimi” Luca Daffrè e Gennaro Auletto: “Sembra la sagra della salsiccia…”

Vladi su Luca: “ho notato che lui ha un tatuaggio… un cervo. Quindi è la prima volta che in un reality le corna si vedono tatuate e non vissute” 😂 #isola pic.twitter.com/0j4ni5O0g2 — Francesca 💋 (@sonoingenua_) May 16, 2022

