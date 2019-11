Nicola Savino: stories con le gambe di Alessia Marcuzzi/ Feticisti felici “Monumento”

Nicola Savino ha fatto felice i numerosi fan di Alessia Marcuzzi, ed in particolare i feticisti. Tutto merito di una stories su Instagram che lo stesso conduttore del programma di Italia Uno, Le Iene, ha pubblicato nelle scorse ore, in occasione della puntata di ieri. Nel filmato in questione si vedono le gambe della bella Marcuzzi, coperte da delle calze nere, con dei sandali di colore d’oro ai piedi. Un video che Savino ha poi “sponsorizzato” con gli hashtag specifici, leggasi S*ocking, F*tish e hig*heels, con annessa un emoticon sorridente, giusto per non prendersi troppo sul serio. La storia Instagram deve però essere stata un successone, visto che molti l’hanno poi ripostata sulla propria pagina Twitter, a conferma di quanto la stessa sia piaciuta. “Direi che @NicoSavi – ha scritto un utente che ha appunto ripubblicato il video – ha azzeccato gli hashtag giusti, sarà mica che mi segue con un profilo fake? In tutto ciò, monumento a @lapinella”.

NICOLA SAVINO, STORIES CON LE GAMBE DI ALESSIA MARCUZZI: “FORSE CI STAVA QUALCHE ALTRO HASHTAG…”

Qualcuno ha a sua volta replicato a questo follower, scrivendo: “Beh oddio…a voler fare i pignoli doveva scrivere #pan*yhose e non #sto*kings”, per poi fare a sua volte i complimenti alla conduttrice de Le Iene, scrivendo: “MERAVIGLIOSA comunque…l’accostamento sandali+nylon è FANTASTICO”. Il gioco deve essere piaciuto a Savino, che a sua volta ha voluto rispondere all’utente pignolo, scrivendo: “In effetti era pant*hose, chiedo venia. Poi forse c’era un sandals? Un nylon? Di sicuro c’era milf e blonde, queste son certezze dai”. La cosa certa è che la puntata di ieri è stata abbastanza piccante, e siparietto “piedi” a parte, qualcuno ha notato che Savino, durante un balletto con la Marcuzzi, ha “allungato” le mani involontariamente. Alessia aveva infatti un piccolo imprevisto con il microfono dopo il balletto, visto che le si era staccato dalla sua classica posizione sul petto, e di conseguenza a Savino è toccato il “duro lavoro” di ri-microfonare la bella Marcuzzi. Un siparietto che ha divertito il pubblico di casa nonché quello presente in studio, e che si è concluso con una grande risata.

