Nicola Settembre, chi è il figlio di Miriana Trevisan?/ “È un bambino innamorato della mamma”

Nicola Settembre, il figlio di Miriana Trevisan e Pago

Nicola Settembre è il figlio di Miriana Trevisan nato dall’amore con Pago. Un figlio tanto voluto e desiderato dalla coppia che, dopo la nascita di Nicola e dopo una crisi, hanno deciso anche di convolare a nozze. Poi qualcosa è andato storto, ma oggi sono molto uniti e complici come genitori. Proprio Pago è stato con il figlio durante la permanenza delle ex moglie nella casa del Grande Fratello Vip. Un lungo percorso durato diversi mesi che ha visto Nicola lontano dalla mamma. Il ragazzino, ospite con il papà negli studi di Verissimo, ha raccontato: ” ho sentito molto la sua mancanza in questi sei mesi ma ha fatto molto anche per me perché ho conosciuto meglio il mio papà”.

Pago, Nicola Pisu e Biagio D’Anelli, ex fidanzati Miriana Trevisan/ "In amore non sono stata fortunata"

Non solo, Nicola ha seguito sempre la mamma nella casa del Grande Fratello Vip: “mamma l’ho guardata tanto, mi è piaciuta, è sempre stata se stessa nel bene e nel male. Quando la vedevo ballare era come se fosse a casa perché era se stessa, come fa a casa”. Una mancanza forte, anche se ha poi confessato che a mancargli di più sono state: “la sua felicità, la sua allegria nel fare le cose”.

Miriana Trevisan ha un nuovo fidanzato?/ Spunta il nome di Eddy Siniscalchi, ma nessun indizio sui social

Nicola Settembre e mamma Miriana Trevisan: il difetto in comune

Miriana Trevisan è legatissima al figlio Nicola Settembre nato dalla storia d’amore con Pago. Proprio la conduttrice ospite di Verissimo ha raccontato del bellissimo rapporto con il figlio che condivide con lei lo stesso difetto: ” uno che abbiamo entrambi, siamo disordinati”. Anche Pago, il padre di Nicola, parlando del rapporto tra il figlio e la ex moglie ha rivelato: “Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino”.

Miriana Trevisan, ex moglie di Pago e il figlio Nicola Settembre/ "È un bambino innamorato della mamma"

Anche la conduttrice dopo tanti mesi di distacco dal figlio Nicola ha rivelato “mi è mancato tantissimo, mi sono mancati i suoi abbracci e il suo odore”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA